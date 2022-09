Más de 70 estudiantes completan su formación con prácticas en Vithas Xanit

Jose Antonio Ródenas, gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional, ha señalado que "en el Hospital Vithas Xanit Internacional apostamos por contribuir a la formación y a la inserción sociolaboral de los estudiantes. A través de estas prácticas el alumnado conoce de cerca el trabajo diario para el que ha estudiado, siendo una labor formativa muy enriquecedora que ayuda a los estudiantes a llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos".

Al respecto, ha señalado que "los estudiantes que realizan prácticas en nuestras instalaciones proceden de la Universidad de Málaga, de universidades privadas y escuelas de Formación Profesional, entre otras".

Además, el hospital acoge estudiantes en prácticas de otros países, han indicado en un comunicado. "El hecho de que seamos un hospital internacional atrae también a alumnos extranjeros que se decantan por nuestro centro para realizar la parte práctica de sus estudios", ha añadido Ródenas, que ha matizado que algunos de los alumnos que han acudido este año al hospital proceden de los Países Bajos, Finlandia, Alemania y Costa Rica.

En relación con las prácticas que realizan los estudiantes, Jose Antonio Ródenas ha informado de que el circuito que se organiza es el siguiente: "Definimos la capacidad docente de cada servicio, es decir, el número de plazas que podemos ofertar garantizando una formación de calidad a los alumnos. Seguidamente, acordamos con los centros de formación el número de plazas que les podemos ofrecer. Para sellar este acuerdo, firmamos un convenio de colaboración específico. Y una vez decidida la fecha de incorporación del alumnado, se les asigna un tutor".

Con respecto a las prácticas, Alicia González, directora de enfermería del Hospital Vithas Xanit Internacional, ha aclarado que el primer día se hace una acogida a los estudiantes por parte del supervisor del servicio, realizándose seguimientos diarios de sus desempeños.

"Al final del período, se hace una evaluación del desempeño en la que se deja constancia del nivel alcanzado en las competencias fijadas, facilitando así al centro de formación la calificación final de los alumnos", ha agregado.

En este punto, Lucía Pérez Romero, estudiante de Cesur, ha dicho que "ha sido muy gratificante hacer las prácticas en el servicio de radiología del Hospital Vithas Xanit. Nos han ofrecido un trato inmejorable, son muy profesionales y hemos aprendido a tratar con los pacientes".

Asimismo, ha incidido en que "la experiencia de hacer las prácticas en Vithas Xanit me ha permitido ver lo que hay más allá de la teoría. Me llevo a casa cada mirada de los pacientes y cada historia. Recordaré siempre el Hospital Vithas Xanit con muchísimo aprecio. Ha sido mi lugar de aprendizaje y me llevo cada experiencia en el corazón".

Por su parte, Pablo Ramírez, estudiante de Medac, ha precisado que "desde un primer momento, los técnicos responsables de tutorizar nuestras prácticas en el Hospital Vithas Xanit Internacional nos han ayudado para aprender al máximo de la profesión, supervisando en todo momento lo que realizamos de manera individualizada y ayudándonos en todo el proceso de formación".

"La flexibilidad horaria y el buen ambiente que hay en el equipo de trabajo del hospital te contagia de energía y de unas fuertes ganas de trabajar para seguir aprendiendo día a día. La atención al paciente, el poder ayudarle y verle salir con una sonrisa, es la mayor satisfacción que me llevo a casa todos los días", ha señalado.

"Yo estoy aquí por mi hijo", ha explicado por su parte Miriam Moreno, estudiante de Implika. "Decidí estudiar algo relacionado con la sanidad porque tenía que agradecer el acompañamiento y el trato que le habían dado a mi hijo. Estoy muy feliz realizando las prácticas en este hospital. Lo elegí por la profesionalidad de sus equipos y no me arrepiento. Los compañeros y los pacientes me ayudan a poner en práctica todo lo aprendido, aquí es donde realmente los alumnos nos enfrentamos al día a día de cualquier profesión".

Para el estudiante en prácticas, Francisco Jose Nuño de MasterD, "poder cuidar a pacientes y proporcionarles la mayor comodidad posible es muy gratificante, algo que se siente cuando tu labor es ayudar a los demás. El trabajo en equipo, el respeto y el trato con los compañeros ha sido muy bueno, y he estado muy contento haciendo estas prácticas en el Hospital Vithas Xanit Internacional".

Entre los centros que tienen acuerdos con el Hospital Vithas Xanit Internacional, se encuentran Medac, Universidad de Málaga, Universidad de Granada, Enfermería de Ronda, Salus Infirmorum, Cesur, MasterD, Implika, entre otros.

Vithas, desde su compromiso social, persigue estándares de calidad docente que garanticen la excelencia académica de los hospitales y centros del Grupo Vithas, contando para ello con el Área de Docencia, encargada de supervisar las actividades correspondientes a su formación pregrado asegurando el cumplimiento de los objetivos de los programas de formación y de su integración en la actividad asistencial de los centros Vithas.