Cs censura que la Plaza de España "ha sido abandonada por Cort hasta convertirse en un espacio lúgubre"

Así lo ha indicado Pomar, tras visitar la zona para denunciar la situación en que se encuentra. "Hoy en día no hay ningún palmesano que pueda sentirse orgulloso del estado de la plaza", ha asegurado.

En este sentido, Pomar ha recordado que Cs ha impulsado, con una propuesta en el pleno, un cambio en el pavimento de la Plaza de España, "que está destrozado, por un nuevo que no se rompa y que no sea tan resbaladizo en días de lluvia". "También hemos exigido al gobierno liderado por José Hila que hasta que empiecen las obras no dejen abandonada la plaza", ha añadido.

Finalmente, Pomar ha señalado que "por la Plaza de España pasan cada día miles de palmesanos y es la primera imagen que ven de Palma muchos de los turistas que llegan a la isla", por lo que ha exigido que "se pongan medidas para acabar con el incivismo y que la plaza cuente con presencia policial permanente".