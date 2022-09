PP demana comissió d'investigació sobre l'incident del tren de Begís: "No n'hi ha prou amb tirar la culpa als tècnics"

Així s'ha pronunciat la també secretària general del PPCV en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndiques, en la qual ha assenyalat que "va haver-hi una evident falta de coordinació entre les institucions que requereix una reflexió per part d'aquest parlament, perquè no estem satisfets amb les explicacions de la senyora Bravo sobre l'ocorregut amb un tren que mai va haver d'eixir, que es va trobar amb el foc i uns passatgers que van haver de fugir pel pànic".

La síndica 'popular' ha indicat que "no es pot tirar la culpa als professionals". "Hem donat un marge oportú perquè s'explique, perquè no pot passar que una circumstància com la qual va succeir aquest estiu, amb una falta de coordinació entre les administracions, no s'explique. Ningú ha assumit ni l'error de coordinació ni cap responsabilitat. Solament es culpa professionals que, amb escassos mitjans, van lluitar contra el foc", ha agregat.

Per a Catalá, "la política mediambiental del Consell ha de canviar radicalment i engegar una política de prevenció activa". "No permetre accions de neteja de les muntanyes és un error. La muntanya no estava neta i no ens pot tornar a passar", ha assenyalat.