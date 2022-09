Sanz califica de "inaudito" la ejecución "del 11% solo de las inversiones" previstas en distritos

Así, el candidato popular ha manifestado en una nota de prensa que "es inaudito que la ejecución presupuestaria del capítulo 6, correspondiente a las inversiones en los distritos, a fecha junio de 2022 sea tan sólo del 11%, esto es un ejemplo más de que en Sevilla no hay nadie pendiente de nada y que la política del PSOE es humo".

Sanz ha añadido que "hay barrios en los que aún no se han ejecutado ni un euro de las inversiones previstas como, por ejemplo, Macarena, Polígono Sur, San Pablo-Santa Justa y Bellavista-La Palmera. Es vergonzante que en el Polígono Sur, uno de los barrios más pobres de España, no se haya ejecutado ni un euro aún. Al PSOE no le importan los barrios".

"Esto se traduce en que los barrios seguirán estando igual de sucios y abandonados ya que el alcalde socialista Muñoz no es capaz de ejecutar los presupuestos, algo que nos resulta una vergüenza", ha destacado el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla.

Asimismo, Sanz ha explicado que "la ejecución presupuestaria en un Ayuntamiento es vital ya que existe un dinero destinado al desarrollo y mejora de unos servicios públicos, a inversiones u obras y si no se ejecuta supone cero servicios, cero inversiones y cero desarrollo para la ciudad de Sevilla". "No olvidemos que las inversiones previstas en un presupuesto generan riqueza y si la ejecución es baja esto no ayuda a ese desarrollo económico".

"Tener dinero y no gastarlo es una actitud de muy poco alcalde. Hay dinero para invertir en la ciudad, en sus calles, en los servicios públicos pero no se gasta por falta de capacidad y de gestión del PSOE", ha reiterado el candidato del PP a la Alcaldía, al tiempo que ha añadido que "los niveles de ejecución presupuestaria son decepcionantes, esto supone que los barrios y la ciudad seguirá estancada por culpa de la nefasta política del PSOE".

El candidato popular ha recordado que "el presupuesto de 2022 se aprobó a final de diciembre con el objetivo de que diera tiempo a ejecutarlo, pues el alcalde socialista Muñoz no ha hecho nada para que los presupuestos se ejecuten en tiempo y forma y, por tanto, se llevan a cabo las inversiones prometidas y previstas".

Sanz ha añadido que "hace falta un gobierno que lo que consigne en los presupuestos lo ejecute, porque si hay un motor económico para una ciudad precisamente es el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla. El PSOE debe dejar de engañar a los sevillanos, a los que anuncia mejoras y proyectos en sus barrios que luego no son capaces de llevar a cabo. Los vecinos no se merecen seguir soportando este trato".

El candidato del PP ha afirmado que "con estos niveles de ejecución presupuestaria muchos nos tememos que en tres meses que quedan para acabar el año, la mayoría de los proyectos anunciados no se van a hacer, fruto de la ineficacia en la gestión del PSOE, que vuelve a dejar a los barrios a un lado", ha concluido.