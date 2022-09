Un xiquet de 2 anys ja donat d'alta, primer cas confirmat d'hepatitis aguda infantil a la Comunitat Valenciana

Segons detallen des de la Conselleria de Sanitat, es tracta del cas d'un menor de 2 anys que es va comunicar al Ministeri a principis del passat mes d'agost. L'estat del pacient va evolucionar favorablement i va ser donat d'alta.

El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, en declaracions a Montcada (València), ha apuntat que, afortunadament, "el menor va evolucionar favorablement, no hi ha hagut que fer trasplantament i es troba bé al seu domicili". Així mateix, ha puntualitzat que de moment no s'ha registrat "cap altra incidència".

D'acord a les dades proporcionades pel Ministeri de Sanitat, entre l'1 de gener de 2022 i el 31 d'agost de 2022 s'han detectat a Espanya 48 casos d'hepatitis aguda d'origen desconegut en xiquets, cap cas amb vincle epidemiològic, segons l'últim informe publicat pel Ministeri de Sanitat sobre la situació d'aquesta malaltia a Espanya

Segons l'Atles de les Àrees Urbanes de l'Espanya del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), 38 casos (82,6%) residien en municipis classificats com a 'grans àrees urbanes', mentre que sis (13%) residien en 'xicotetes àrees urbanes' i dos casos en municipis no urbans. No es disposa d'informació sobre el municipi de residència en 2 casos.

En concret, dels 48 casos, tres s'han registrat a Andalusia, un a Aragó, quatre a Balears, un a la Comunitat Valenciana, un altre a Canàries, dos a Castella i Lleó, tres a Castella-la Manxa, nou a Catalunya, cinc a Galícia, 16 a Madrid i tres a Múrcia.

SÍMPTOMES

L'inici de símptomes del primer cas va ser el 2 de gener de 2021 i el de l'últim cas notificat el 12 d'agost de 2022, i l'edat mitjana dels casos en investigació se situa en els 5 anys. Per sexes, 30 casos van ser xiquetes (62,5%) i 18 xiquets (37,5%), observant-se una major proporció d'elles sobretot en el grup de 0 a 5 anys.

A més, cinc casos eren menors d'1 any i en 3 d'ells l'inici de símptomes va tindre lloc entre el 25 i el 29 de juny: dos nounats de 3 i 5 dies (ingressats en UCI) i un xiquet de 48 dies en els quals es va detectar enterovirus, en un d'ells a més es va detectar adenovirus i en un altre SARS-CoV-2.

Entre els casos dels quals es disposa d'informació sobre els símptomes, els notificats amb major freqüència van ser: malestar (28 casos, 65% d'entre els quals tenen informació per a aquest símptoma), vòmits (28 casos, 60%), febra (25 casos; 58%) i dolor abdominal (22 casos; 49%).

Es va notificar icterícia en 21 casos (49%), diarrea en 13 casos (30%), símptomes respiratoris en 12 casos (28%) i rash en 9 casos (21%). En 27 casos consta que havien rebut l'alta hospitalària, no tenint informació actualitzada de la resta de casos que estaven hospitalitzats.

Tres casos van requerir trasplantament de fetge, dos dels quals van morir. Els morts són dos homes d'1 i 6 anys amb inici de símptomes al juny i juliol respectivament, que van patir una fallada hepàtica i es van sotmetre a trasplantament a la fi de juny i juliol respectivament, morint un dia després, i en el menor d'ells es va detectar adenovirus en femta.

"A diferència dels observat al Regne Unit, a Espanya fins al moment no s'ha trobat una causa comuna en aquests casos, ni s'ha observat un augment per damunt de l'esperat, si bé les aproximacions per a estimar aquest augment no són del tot concloents. Donada la detecció de dos casos greus a Espanya i el gran interés a nivell internacional de conéixer millor i investigar sobre les etiologies associades a l'hepatitis en edat pediàtrica, es considera important continuar amb la vigilància i la investigació d'aquesta entitat", assenyala Sanitat en l'informe.