De celo a celo, así es el ciclo sexual de las gatas: "La ovulación es inducida por la cópula"

Algo que hay que tener en cuenta cuando escogemos un animal es el sexo del mismo, ya que en casi todas las especies existen cambios de comportamiento entre machos y hembras. De hecho, en muchas ocasiones obviamos el celo, algo importantísimo si tenemos una hembra de perro o gato en casa.

Antes de elegir tener una hembra en casa, tenemos que conocer cómo es su ciclo sexual y cómo le afecta el celo en su comportamiento. En este caso, hablamos con Laura González, veterinaria y divulgadora a través de su canal de YouTube Tu veterinaria, que nos explica cómo es el ciclo sexual de las gatas.

"Para empezar, tenemos que saber que a las gatas se las considera poliéstricas estacionales, es decir, que tienen varios ciclos sexuales durante un año", explica. "Sin embargo, su actividad sexual no es la misma a lo largo de todas las estaciones".

El ciclo sexual de las gatas depende mucho de la luz. "Tienen un estímulo que hace que empiece su ciclo estral cuando hay un mayor número de horas de luz al día, aproximadamente, unas 12 horas", detalla la veterinaria.

Es por este motivo que la actividad sexual de las gatas se inicia en primavera y se prolonga hasta el final del verano o principios del otoño, según la zona geográfica en la que se encuentre. "Además, la ovulación de las gatas es de tipo inducido por la cópula, lo que quiere decir que no van a ovular a no ser que tengan una relación sexual con un gato".

Fases del ciclo sexual de las gatas

Para explicar las diferentes fases del ciclo sexual en las gatas, González divide el mismo en dos partes: las fases dentro del celo y las que ocurren fuera. Pero antes, ¿sabemos qué es el celo?

"El celo es la época en la que las gatas son sexualmente activas. Cuando ocurre esto, no podemos ver cambios físicos notorios (por ejemplo, no sangran, como sí lo hacen las perras), pero sí que veremos cambios en su comportamiento", cuenta la veterinaria. "Maúllan de forma compulsiva, se vuelven exageradamente mimosas, se nos restriegan por las piernas, por paredes y, en algunos casos presentan orina de marcaje".

Fase de proestro (dentro del celo): aquí, los folículos ováricos empiezan a desarrollarse y como consecuencia se van a generar estrógenos (hormonas), encargadas de los cambios comportamentales. "Esta fase dura entre uno y tres días y en ella, la gata no se va a dejar montar", añade Gónzalez.

aquí, los folículos ováricos empiezan a desarrollarse y como consecuencia se van a generar estrógenos (hormonas), encargadas de los cambios comportamentales. "Esta fase dura entre uno y tres días y en ella, la gata no se va a dejar montar", añade Gónzalez. Fase de estro (dentro del celo) : en esta etapa, los folículos están de mayor tamaño, por lo que los niveles de estrógenos también se encuentran elevados. "Esta vez la gata sí que se va a dejar montar", expresa la veterinaria. "Pasará en esta fase entre dos y seis días, aunque hay gatitas en los que se puede ampliar más".

: en esta etapa, los folículos están de mayor tamaño, por lo que los niveles de estrógenos también se encuentran elevados. "Esta vez la gata sí que se va a dejar montar", expresa la veterinaria. "Pasará en esta fase entre dos y seis días, aunque hay gatitas en los que se puede ampliar más". Interestro (fuera del celo) : esta fase es la que ocurre entre los celos de una gata cuando ésta no ha sido copulada. "Antes de entrar en el siguiente celo, pasará un periodo de descanso sexual en el que los niveles de estrógenos disminuyen y su comportamiento vuelve a ser normal", explica González. "Suele durar una o dos semanas".

: esta fase es la que ocurre entre los celos de una gata cuando ésta no ha sido copulada. "Antes de entrar en el siguiente celo, pasará un periodo de descanso sexual en el que los niveles de estrógenos disminuyen y su comportamiento vuelve a ser normal", explica González. "Suele durar una o dos semanas". Diestro (fuera del celo) : esta fase se da tras el celo en el caso de que la gata haya sido copulada. Aquí empieza la ovulación inducida: tras la cópula, la gata va a ovular y sus niveles de estrógenos disminuirán para elevarse los de progesterona. "Esto va a provocar que la gata se prepare para un posible estado de gestación", añade la experta. "Si no ha quedado embarazada, tras 45 días la gata volverá a pasar un nuevo celo".

: esta fase se da tras el celo en el caso de que la gata haya sido copulada. Aquí empieza la ovulación inducida: tras la cópula, la gata va a ovular y sus niveles de estrógenos disminuirán para elevarse los de progesterona. "Esto va a provocar que la gata se prepare para un posible estado de gestación", añade la experta. "Si no ha quedado embarazada, tras 45 días la gata volverá a pasar un nuevo celo". Anestro (fuera del celo): esta etapa tiene lugar en las estaciones del año en las que hay menos horas de luz, es decir, desde finales de verano y hasta el final del invierno. "Se trata de una fase de reposo sexual en el que las gatas tienen un comportamiento normal, fuera de cualquier actividad sexual", explica González.

Con qué edad empieza el celo de las gatas

"Las gatas suelen tener su primer celo sobre los seis meses de vida, sin embargo, hay tres factores que inciden mucho en la llegada de ese momento", explica la veterinaria. "El primero es la época del año en la que nacen ya que, si lo hacen en primavera o verano, cuando alcanzan los seis meses se encuentran en una época del año en la que no hay luz suficiente, por lo que ese primer celo se retrasará hasta la llegada de la primavera y pudiendo coincidir con el año de vida".

Otro factor que condiciona la llegada del primer celo es el peso corporal de la gata. "Si no ha alcanzado el 80 por ciento de su peso de adulto, no estará madura y no entrará en celo", afirma González.

Por último, la raza también puede ser un determinante. "Hay gatas más precoces que otras. Por ejemplo, las que pertenecen a razas de pelo corto suelen entrar antes en la pubertad que las de pelo largo, por lo que hay más posibilidades de que entren en celo antes", detalla.

"Además, aunque todas las gatas se regulan igual, aquellas que viven en interiores y, por tanto, están sometidas a muchas más horas de luz (contando con la artificial, que también influye en su celo), pueden estar en celo durante todo el año", concluye González.