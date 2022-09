El PP pide comisión de investigación sobre el incidente del tren de Bejís: "No basta con echar la culpa a los técnicos"

Así se ha pronunciado la también secretaria general del PPCV en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndiques, en la que ha señalado que "hubo una evidente falta de coordinación entre las instituciones que requiere una reflexión por parte de este parlamento, porque no estamos satisfechos con las explicaciones de la señora Bravo sobre lo ocurrido con un tren que nunca debió salir, que se encontró con el fuego y unos pasajeros que tuvieron que huir por el pánico".

La síndica 'popular' ha indicado que "no se puede echar la culpa a los profesionales". "Hemos dado un margen oportuno para que se explique, porque no puede pasar que una circunstancia como la que sucedió este verano, con una falta de coordinación entre las administraciones, no se explique. Nadie ha asumido ni el error de coordinación ni ninguna responsabilidad. Solo se culpa a profesionales que, con escasos medios, lucharon contra el fuego", ha agregado.

Para Catalá, "la política medioambiental del Consell tiene que cambiar radicalmente y poner en marcha una política de prevención activa". "No permitir acciones de limpieza de los montes es un error. El monte no estaba limpio y no nos puede volver a pasar", ha señalado.