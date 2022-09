Acuerdo unánime en el Ayuntamiento de Valladolid para mejorar la dotación y el mantenimiento de las zonas verdes

La moción se ha aprobado por unanimidad en una votación de sus puntos por separado con dos enmiendas del Grupo Valladolid Toma la Palabra en la que se ha solicitado que el Ejecutivo municipal revise el Reglamento de Parques y Jardines tras un proceso participativo para realizar "cuantas modificaciones sean precisas para garantizar usos diversos para distintos espacios verdes de la ciudad".

La segunda enmienda se ha centrado en la petición de creación de nuevas zonas ajardinadas y el acondicionamiento de algunas de las ya existentes como espacios verdes de uso libre en las que se permita actuaciones "prohibidas" por el actual reglamento tales como pisar o introducirse en el césped de determinados lugares o instalar pavimentos o quitavientos.

A este respecto, el concejal del grupo 'naranja' Martín Fernández Antolín ha precisado que "algunas áreas verdes de Valladolid parecen más un secarral que un lugar urbano y coartan el uso recreativo que puedan darle los vecinos de la ciudad".

El concejal de Vox, Javier García Bartolomé, por su parte, ha criticado que el mantenimiento de parques y jardines ha sufrido una "degradación" durante los últimos años "fruto del abandono del Gobierno municipal, algo que se puede constatar observando las aceras y demás espacios urbanos".

"Así, además de los mencionados problemas, se pueden enumerar los fracasos sin paliativos de otros espacios verdes como las cinco hectáreas plantadas en Santana que ahora son un secarral", ha apostillado.

La concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, ha hecho uso de su turno de palabra para defender la gestión del Consistorio en la materia y ha detallado que la mitad de las inversiones de los Presupuestos Participativos se han destinado al ámbito de las zonas verdes, "algo que demuestran los datos, ya que antes del Gobierno de coalición había cinco millones de metros cuadrados de zonas verdes, mientras que ahora la cifra es mayor".

La sesión plenaria ordinaria ha dado comienzo con una serie de felicitaciones y condolencias tras lo cual se ha procedido a realizar las condolencias institucionales, en las que el Pleno ha trasladado su pésame a la familia de Pedro Valentín, el actor de Valladolid que dio vida al profesor Sanchezstein; a la familia de Juan Alberto Cabezas, trabajador en dependencias de limpieza municipales y a la familia de Juan Antonio Arévalo, fallecido secretario general del Partido Socialista e histórico miembro.

De igual forma, el Consistorio ha manifestado su repulsa por los 28 asesinatos de violencia de género que se han producido durante este año, cuatro desde la última vez que se reunió el Pleno. "La Corporación lamenta profundamente el dolor ocasionado por estos crímenes y manifiesta su firme decisión en su lucha contra la violencia de género", ha subrayado el alcalde, Óscar Puente.

RECHAZO A LAS MEDIDAS ENERGÉTICAS

La segunda moción que se ha debatido ha sido la propuesta por el grupo municipal Vox para pedir el rechazo del alcalde a las medidas establecidas de Confinamiento Energético impuesto por Pedro Sánchez y el Parlamento, que se había presentado en un primer momento como una moción de reprobación y ha sido modificada en tiempo y forma por el partido.

El concejal del grupo 'verde' en el Ayuntamiento, Javier García Bartolomé, ha explicado que la falta de soberanía energética es fruto de la política que ha adoptado el Gobierno, "ya que desde que ha empezado la guerra en el Este europeo el gas es de Rusia, que es quien controla todo".

Sánchez ha intervenido para recordar que, "si bien cabe discrepar de todo, la opinión vertida por Vox no es la que comparten sus votantes ni la mayor parte de los españoles, ya que la mayoría considera positivo las limitaciones energéticas". "No les voy a pedir que no actúen, pero sí que dejen de sobre actuar", ha incidido.

El concejal de Ciudadanos Pablo Vicente de Pedro, por su parte, ha señalado que el Real Decreto Ley del Ejecutivo nacional "ha carecido de diálogo con los agentes involucrados, y lo que hace es pasarle el marrón a las familias y empresas españolas y se centra en imposiciones y restricciones en lugar de buscar medidas consensuadas".

Sánchez también ha acusado a Vox de "no querer arriesgar los millonarios beneficios de las grandes compañías, y ha recordado que estas han obtenido 3.548 millones de euros en beneficios, un 24 por ciento más que el año anterior, "a costa de los hogares que sufren la crisis".

"Con ustedes y los que son como ustedes vamos camino del abismo, ya que buscan garantizar que los de siempre se llenen los bolsillos, esa y no es otra la razón de su ofensiva", ha sentenciado.

Esta moción ha sido rechazada con una votación por separado por el Pleno del Consistorio con los votos en contra del Grupo Socialista y Valladolid Toma la Palabra y la abstención del Grupo Municipal Popular.

ALIANZA PAÍS POBREZA INFANTIL CERO SIN APOYO DE VOX

La última moción que se ha debatido y aprobado ha sido la presentada en conjunto por los grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos y Valladolid Toma la Palabra para la adhesión de Valladolid a la Alianza País Pobreza Infantil Cero.

La concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto, ha utilizado su turno de palabra para recalcar que la última moción "debería haber sido institucional" -en relación con el hecho de que Vox no se haya adherido-, en tanto en cuanto "solo a través de la participación conjunta se alcanzan acuerdos en materia de seguridad infantil".

Se trata de una alianza para "conseguir concienciar y mentalizar y posicionar a la pobreza infantil en el foco mediático, de modo que se pueda luchar contra las causas y paliar las consecuencias de este tipo de pobreza", ha destacado, "dado que hay niños que no se pueden permitir una vivienda digna o una alimentación adecuada".

Bartolomé ha defendido el posicionamiento de su Grupo de no adherirse a la alianza debido a que la misma "no va a ayudar en nada a los niños respecto al fin, solo sirve para justificar unos altos cargos puesto por el presidente del Gobierno, así como otros chiringuitos creados por Pedro Sánchez".

USO "IDEOLÓGICO" DE LAS FIESTAS

Ya en el turno de ruegos y preguntas, Vox ha preguntado al Gobierno si tiene pensado hacer algo ante "el uso ideológico de espacios por parte de grupos de izquierda en la ciudad" durante las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y ha instado al Ayuntamiento a "garantizar unas celebraciones 'comunistas free'".

La concejala de cultura y turismo, Ana Redondo, ha asegurado que no el Consistorio "no va a hacer nada como tampoco van a hacerlo contra las casetas propagandistas de Vox en numerosos puntos de la ciudad como en las casetas regionales" y ha criticado el "radicalismo puro" del partido hacia la "democracia española".

Aprovechando este espacio, el Partido Popular ha hecho referencia al reciente anuncio de el acuerdo suscrito entre la Corporación y Ecologistas en Acción para utilizar la Casa del Medio Ambiente como sede y lo ha definido de "trato de favor, flagrante y arbitrario".

La responsable del ramo ha justificado la iniciativa ya que es un local cedido a seis entidades de la ciudad que se ha realizado a través de "los cauces adecuados y cuenta con el apoyo del Consistorio".