Quién es Fina Brunet, rostro histórico de TV3 que trabajó con Susanna Griso y Gemma Nierga y ahora lucha contra un tumor cerebral

Es una de las caras más emblemáticas de TV3 y ahora pasa por un bache de salud que acaba de anunciar: un tumor cerebral en el lado izquierdo que le afecta al habla y a la memoria, pero que tiene un diagnóstico esperanzador.

Se trata de Fina Brunet, veterana periodista cuya trayectoria ha estado ligada prácticamente en su totalidad a la televisión catalana, en la que debutó en 1986 como presentadora del TN Cap de Setmana.

Pero, durante su larga andadura, ha estado al frente de múltiples programas de la cadena catalana e incluso compartió pantalla con dos pesos pesados de la comunicación: Tres senyores i un senyor, junto a Gemma Nierga y Susanna Griso; Bon dia Catalunya; Telenotícies Comarques, Els matins o La Marató de TV3.

Nacida en Blanes en 1962, Fina, que fue durante años fue una de las presentadoras más reconocibles de TV3, se enfrenta actualmente, con 60 años, a la batalla más dura de su vida.

"Ahora me encuentro bien, pero la vida me ha cambiado desde otoño del año pasado", confesó en El Suplement, programa de Catalunya Ràdio, donde también trabajó. "No terminaba de encontrar las palabras. Todavía aún se me atascan. Busqué a un especialista y me dijo que tenía una 'mala pieza en el telar'. Tenía un tumor en la cabeza", contó al periodista Roger Escapa.

No obstante, la periodista es positiva. "De momento estoy bien, contenta. El diagnóstico fue un tumor cerebral en el lado izquierdo que me afecta al habla y a la memoria", explicó Fina Brunet. "Cuando salí de la operación querían saber cómo estaba. Me decían: 'di nombres de plantas'. Yo decía: 'rosa', y de ahí ya no salía".

"Tienes que practicar. Intentaba leer, se me juntan las letras. He perdido vista con la medicación", continuó explicando la periodista, que aseguró que tenía que volver a aprender a hacer cosas que ya sabía desde hace décadas. "Tengo que leer, tengo que escribir, tengo que trabajar [...] para que se vaya regenerando todo".

Pese a todo, se siente fuerte para seguir luchando por erradicar este problema de salud junto a los especialistas que, dijo, "están esperanzados" porque no ha empeorado después de someterse a la quimioterapia y a la radioterapia.