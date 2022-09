Los ciclistas ven, a menudo, amenazadas sus vidas por los constantes peligros que encuentran en la carretera. Sin embargo, estos incidentes suelen darse con otros vehículos, por lo que el ataque de un animal apenas lo contemplan.

Este martes, El programa del verano ha comentado el caso de un ciclista que tuvo que ser atendido por los servicios de emergencias tras haber sido atacado por un loro en Nigrán, Pontevedra. Por suerte, el deportista fue visto por un conductor que lo encontró tendido en el suelo, inconsciente, y llamó inmediatamente a los servicios de urgencias.

Hasta el lugar acudieron una ambulancia y un coche de la Guardia Civil. Cuando el ciclista recuperó la conciencia, explicó el motivo de su caída: "Me he caído de la bicicleta porque he sido atacado por un loro. No es la primera vez que me ataca, ya lo había hecho con anterioridad".

El matinal ha contactado con Andrés Montesinos, veterinario y experto en aves, quien ha destacado que es "muy raro" que estos animales se comporten de manera agresiva: "Se suele deber a cuestiones de territorio. Es decir, el animal, en algún momento, ve amenazado su territorio y ataca volando con el objetivo de golpear".

"No creo que se trate de una cotorra argentina. También es raro, lo primero, que el loro esté suelto. Si se ha escapado, se trata de un animal que no tiene miedo a las personas", ha señalado el veterinario. Por su parte, Joaquín Prat ha apuntado: "Yo lamento el accidente del pobre ciclista, pero el animal también estará muy estresadito".

"Hombre, claro. Probablemente, se haya instalado en un territorio y haya dicho que el que pase por allí le amenaza y se defiende. Lo más lógico y normal para todo el mundo es que ese animal se capture y se haga cargo de él la Junta Gallega o el mecanismo que haya en esta autonomía", ha sentenciado el experto.