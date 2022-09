Rosario Mohedano responde a Rocío Carrasco: "No estarías tan dolida cuando contaste conmigo para exaltar a tu madre"

Rosario Mohedano ha estallado en redes sociales contra su prima, Rocío Carrasco, que anteriormente habló de ella en la docuserie En el nombre de Rocío.

Fue a raíz de un comentario de un seguidor. "Pide pruebas a todos, mujer, no te cortes. Que te enseñen tus padres y titos todas las pruebas de que es mentira lo que dice tu prima, a la que menosprecias después de ayudarte", le dijo este seguidor, lo que provocó que la cantante estallara.

"¿Ayudarme? Me ha mandado jurisprudencias para demandar a la Fábrica. ¿Menospreciarla? No, hija, no. Solo la he dicho lo que pienso de lo que está haciendo. No estaría tan dolida cuando contaba conmigo este año para exaltar a su madre en Chipiona", respondió, indignada, la artista, a las palabras de Carrasco de que había la había ayudado a que triunfara en el mundo artístico.

Hace un mes, harta de que le manden mensajes sobre las declaraciones de Rocío Carrasco, Rosario emitió un comunicado a través de sus redes sociales aclarando lo que piensa sobre la postura de su prima. "Pues voy a aclarar algunas cosas: Empezó el docufake diciendo que se llevaba bien conmigo. Quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta a mi familia. Ella nunca lo hizo, al contrario".

La hija de o Amador Mohedano y Rosa Benito dejó caer que a la tertuliana "le interesa perdonar a La Fábrica de la Tele, ya con sentencia de pena con hechos probados desde el 13 de junio, y en breve caerán por el 'caso Deluxe'. Pues ella verá. Ha preferido atacar a su familia y mentir hasta de mí cada vez que me ha nombrado".