Merino declina aclarir si es presenta a les primàries de Cs, la data de les quals encara no està clara

La síndica de Ciutadans (Cs) en Les Corts, Ruth Merino, ha declinat aclarir si es presentarà a les primàries de la formació, que en principi s'anaven a celebrar a l'octubre, encara que ha assenyalat que no sap "si segueix sent així o no".