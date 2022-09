Colau participará en la ofrenda floral de la Diada pero no en la manifestación de la ANC: "Es evidente que no hay afinidad" 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, participará en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova en la Diada de este domingo y en el acto de homenaje a Salvador Allende que se celebrará en el barrio del Carmel.

Lo ha dicho este martes en rueda de prensa para presentar la nueva promoción de viviendas con servicios para mayores, en la que se le ha preguntado por su asistencia a la manifestación convocada por la tarde por la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Colau ha dicho que no asistirá a la manifestación porque no se siente apelada por la organización: "Es evidente que no hay afinidad, no he participado los últimos años y no lo haré este".

Considera que todo el mundo debe celebrar la Diada a su manera porque "Cataluña es un país plural, mestizo y diverso" y cree que no es momento para polémicas, en relación al hecho de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acuda a la manifestación, del mismo modo que tampoco lo hará el líder de ERC en el consistorio, Ernest Maragall.

La alcaldesa ha recalcado que a la ofrenda floral irán todos los grupos políticos del consistorio y ha explicado que después participará en el acto de recuerdo a Allende, "por lo que representa de juntar la reivindicación de alguna manera nacional con la justicia social y el hermanamiento de los pueblos".