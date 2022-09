"Ens falten hores": El Botànic inicia el curs amb la vista en la inflació, llei de canvi climàtic i taxa turística

Així ho resumia la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, en declaracions prèvies a la Junta de Síndics d'aquest dimarts, en la qual ha coincidit amb les síndiques de Compromís i PSPV, Papi Robles i Ana Barceló. "La taxa turística també està dins", ha afegit Barceló a preguntes dels periodistes.

Tot açò, unit a uns pressupostos que la síndica del PSPV ha avançat que estaran molt "pegats a la terra" per a afrontar el context d'inflació i "marcar un full de ruta per als pròxims anys". "Han de donar resposta a les necessitats que la ciutadania té", ha assenyalat la portaveu de Compromís, que ha assenyalat la pujada de preus.

"Des de les administracions públiques hem de donar-li seguretat a tota la ciutadania i hem de dir-los que estiguen tranquils, que amb governs com el del Botànic podran tindre la vida molt més fàcil, que és el que li està complicant el mercat", ha agregat Robles.

Per part d'Unides Podem, ha remarcat que aquests pressupostos permetran generar "canvis estructurals" i ha apuntat que també falten per aprovar normatives que proposen les seues conselleries com la llei d'habitatge col·laboratiu o la de participació ciutadana.

OPOSICIÓ

Des del PP, María José Catalá, ha anunciat que tornaran a presentar la seua proposta de reforma fiscal amb la qual busquen rebaixar la recaptació impositiva en 1.530 milions. "Si Puig vol de veres baixar els impostos ho pot fer demà mateix, només ha d'agafar la proposta del PP i engegar-la demà mateix", ha assenyalat i ha considerat que seria "la millor manera" de demostrar-li a les famílies que Les Corts estan fent "alguna cosa positiva".

Per Ciutadans, Ruth Merino ha assenyalat que per a les eleccions "encara que queden mesos, estan ací", però que centren les seues polítiques en "la situació de la gent al carrer". Quant als pressupostos, ha esperat que no siguen "només expansius com sempre fan gala" en el Botànic sinó que "estiguen ben gestionats".

En Vox, Ana Vega ha assenyalat que ells no faran "propostes innovadores com fan altres partits", sinó que s'han mantingut "sempre en la mateixa línia".