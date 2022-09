Podemos e IU reclaman a Barbón que los presupuestos muestren que existe una mayoría sólida de izquierdas

Así, las dos formaciones han mostrado su disposición a la negociación y se han ofrecido como "socio seguro" frente a la posibilidad de pactarlas con Ciudadanos, "un partido en descomposición".

En ese sentido, Rodríguez ha indicado que la legislatura, marcada por la pandemia y la guerra en Ucrania, precisa de "un esfuerzo presupuestario contundente". Por eso, ha afirmado que "le toca" al PSOE "aclarar si prefiere negociar las cuentas con la izquierda o con un partido en descomposición como Ciudadanos, que cada vez está más escorado a la izquierda".

Por su parte, Zapico ha recordado que las cuentas para el próximo ejercicio marcaran la implementación de los fondos europeos, por lo que "exigen un esfuerzo" para hacer frente a la situación económica y al "blindaje de derechos sociales".

"La Cámara tiene un sinfín de posibilidades por la fragmentación, pero el Gobierno tiene que incidir en buscar el acuerdo con la izquierda, porque cualquier otro camino está lleno de trampas y minas, porque esos partidos no pueden garantizar ser un socio seguro", ha señalado.

OFICIALIDAD

Por otro lado, las dos formaciones han incidido en la necesidad de trabajar para que en junio de 2023 haya 27 diputados en la Junta General que estén a favor de aprobar una reforma del Estatuto que incluya la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano sin más contrapartidas.

Así, Zapico ha recordado el "juego perverso" que supondría haber aceptado la reforma fiscal propuesta por Foro Asturias a cambio de su sí en la situación actual "donde los recursos son más necesarios que nunca".

Rodríguez no ha querido cerrar aún la puerta a la reforma en esta legislatura "porque la política pega giros inesperados", pero ha incidido en la necesidad de "trabajar de manera unida y colectiva" para que en junio de 2023 "no haya la complejidad que hubo esta legislatura con síes que no eran síes y noes que no eran noes".