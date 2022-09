Ciudadanos pide una planificación turística que solvente los problemas de comunicaciones y saneamiento en Asturias

"Con el nivel de inflación que tenemos el beneficio que están obteniendo no solo la hostelería y la hotelería, sino otros muchos sectores, se ha reducido, con lo cual habrá que plantear cómo se les puede ayudar y que no queden muchos negocios por el camino", ha indicado. En este sentido, ha reivindicado que se haga un análisis de los impuestos autonómicos para ayudar a los autónomos a mantenerse y crecer.

El debate, que se ha enmarcado dentro del programa de actos 'Asturias en cuatro estaciones', ha contado con la participación de la periodista Rosa María Calaf; el divulgador científico Jacob Petrus; la directora de Turismo y Cultura de la CEOE, Inmaculada Benito; y el presidente de OTEA, José Almeida.

"El turismo sostenible debería basarse en los mismos pilares en los que debería basarse la vida sostenible de la gente, es decir, es fundamental conocer el entorno que nos rodea, poder estimarlo y una vez lo estimas lo proteges. Esta forma de relacionarse con el medio ambiente es la que deberían tener los turistas en Asturias", ha indicado Petrus, que ha apostado por que Asturias se convierta en ejemplo para España y el mundo de cómo vivir en un espacio más sostenible.

Por su parte, Calaf ha advertido de que hay que saber decir 'no' al turismo. "El turismo es positivo pero hay un enorme riesgo de morir de éxito y eso yo lo he visto en lugares en los que he estado hace 30 años y a los que ahora ya no se puede ir. La sostenibilidad, la implicación, de que el beneficio sea para todos, para los visitados y para los visitantes, pero que al mismo tiempo se impliquen todos los sectores", ha explicado.

La responsable de Turismo y Cultura de la CEOE ha señalado que la asignatura pendiente del turismo es pasar a tener un turismo de valor donde predomine más la calidad que la cantidad. "Es muy importante la colaboración público-privada desde el punto de vista que se debe convertir en privada-pública en el sentido de que tienen que ser las empresas las que tienen el test del mercado y son las que deben marcar las pautas y la administración debe ser un facilitador de las necesidades de las empresas".

Por otra parte, Almeida que ha instado a conocer mejor Asturias, ha reclamado la necesidad de la formación de profesionales del sector y educar al propio sector en la necesidad de formarse.