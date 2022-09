UGT cree que "no resulta creíble que la patronal hable de falta de rentabilidad del turismo"

"Afirmar que el turismo no es rentable no es creíble. Vemos las cifras que supone el turismo en el PIB y esas afirmaciones simplemente no son creíbles", ha insistido.

Rodríguez Cabrera hacía estas declaraciones a los medios antes de participar en la mesa redonda de la segunda jornada de la escuela internacional de verano de UGT-Asturias que llevaba por título '¿Existen dificultades para encontrar profesionales en el mercado laboral?.

El representante sindical ha incidido en que no existen tales dificultades, sino que el problema está "en las condiciones de trabajo, no sólo en las salariales". Así se ha referido al sector de la hostelería, cuya patronal alega problemas para encontrar a profesionales y ha destacado que en Asturias el convenio laboral del sector lleva más de una década bloqueado".

"Se baten cifras históricas de turismo y sin embargo no se renuevan los convenios y eso es algo que no se entiende", ha indicado Rodríguez Cabrera que ha añadido que no se trata sólo del salario sino de condiciones laborales como saber cuándo el trabajador entra y sale del trabajo o poder conciliar su vida laboral y familiar.

Así considera que todas esas cuestiones han provocado que el sector no resulte atractivo y ha añadido que es necesario mejorar un sector que no se puede menospreciar porque es muy importante para España y para ello hay que trabajar en formación, en reconocimiento y en lograr que los trabajadores tengan una vida digna y no sólo "que los empresarios tengan beneficios más que dignos".