La UV, segona d'Espanya en el rànquing Webometrics de presència i visibilitat en internet

El centre valencià, a més, ocupa la posició 195 mundial, en la línia del resultat obtingut fa unes setmanes en el rànquing de Shanghái, el més prestigiós en producció científica, i que col·loca la UV entre les 300 millors del món. En un altre rànquing, la University Ranking by Academic Performance (URAP), la institució és primera d'Espanya fins a en quatre àrees, tres d'elles (Economia, Negocis i Turisme), les principals de la Facultat d'Economia.

El Webometrics és una iniciativa del Cybermetrics Lab, grup d'investigació del CSIC que des de 2004 publica dos vegades a l'any aquesta classificació, ara sobre 11.994 centres.

La UV, que avança una posició respecte a l'estiu passat a nivell espanyol, només és superada per la Universitat de Barcelona, i respecte a 2021, també millora en la classificació europea, on es col·loca en la posició 59 (per la 61 l'any passat). A escala internacional, el Webometrics està liderat per les Universitats d'Harvard i Stanford i pel Massachusetts Institute of Technology.

Per indicadors, en relació amb el 2021, la UV millora en Obertura/Transparència 17 posicions i puja al lloc 175. Aquest indicador mesura el nombre de cites dels seus principals autors, segons Google Scholar Citations.

La UV també millora en Excel·lència (posició 222 mundial), que es refereix al nombre d'articles acadèmics publicats en revistes internacionals d'alt impacte compresos entre el 10% més citat de les seues respectives disciplines. Quant al tercer indicador, Impacte/Visibilitat (nombre de backlinks o xarxes externes amb enllaços que apunten a la Universitat de València), la institució ocupa el lloc 269 mundial.

També en uniRank, una classificació basada en la presència en la web i popularitat en termes de trànsit estimat, confiança i d'enllaços de qualitat, la Universitat de València millora en 28 llocs a nivell mundial, se situa en la posició 157 i es situa al tercer lloc d'Espanya després de la Universitat de Barcelona i la Universitat Complutense de Madrid.

Per la seua banda, l'URAP és una classificació universitària de la Universitat Tècnica d'Orient Mitjà (Turquia) basada en els resultats acadèmics segons la qualitat i la quantitat de les publicacions acadèmiques. En la seua última actualització, la Universitat de València és primera d'Espanya en tres àrees que imparteix en la Facultat d'Economia: Comerç, Gestió, Turisme i Servicis; també en Economia; així com en Negocis.

ENGINYERIA DELS ALIMENTS

La Universitat de València, a més, ocupa la primera posició espanyola també en Enginyeria dels Aliments, i és la segona en Zoologia. És tercera en les següents àrees: Ciències Ambientals, Educació, Neurologia Clínica i Psicologia, així com en Salut Pública, mediambiental i laboral.

A escala internacional, la UV destaca entre les millors del món en Enginyeria d'Aliments (posició 33), Història (85), Negocis (89), Salut Pública, mediambiental i laboral (100), Zoologia (110), Educació (110) i Economia (118). En 32 de les 46 àrees en què es classifica, la Universitat de València és la primera entre les universitats de la Comunitat Valenciana.