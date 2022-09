La Generalitat ja ha abonat a prop de 50.000 autònoms l'ajuda de 300€ per a pal·liar l'augment de costos energètics

En concret, tal com ha confirmat el conseller d'Hisenda, Arcadi España, ja s'ha procedit al pagament de 49.147 expedients per un import total de 14,75 milions d'euros, la qual cosa suposa el 77,58% de les sol·licituds registrades.

"Al llarg del mes d'agost hem agilitzat la tramitació de tots els expedients per a poder abonar les ajudes de manera ràpida i pràcticament immediata a aquest col·lectiu que s'ha vist especialment afectat per l'increment dels costos", ha assenyalat Arcadi España després de recordar que "fins al dia 8 d'agost va estar obert el termini per a completar les sol·licituds i el divendres 12 es va firmar la primera resolució, per la qual cosa en amb prou faenes quatre dies comencem a pagar les primeres ajudes".

Les persones beneficiàries de l'ajuda han rebut els 300 euros en un únic pagament "amb els quals busquem ajudar-los a compensar, en part, l'increment dels costos en un estiu que ha sigut especialment complicat". De fet, tal com ha recordat Arcadi España "amb la intenció d'arribar al major nombre de persones autònomes possibles, el Consell va ampliar el termini de sol·licitud i va estendre a tots els sectors econòmics l'oportunitat d'accedir a aquestes ajudes".

D'aquesta manera, únicament falten per abonar-se 4.916 sol·licituds (el 7,76% del total), mentre que la resta s'han denegat per l'incompliment dels requisits per diversos motius com no registrar el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana. "En els pròxims dies conclourem el procediment i procedirem a abonar els últims expedients, permetent que totes les persones beneficiàries puguen disposar d'aquesta ajuda al més prompte possible", ha indicat el responsable d'Hisenda.

"GRAN ACCEPTACIÓ"

Arcadi España també ha subratllat la "gran acceptació" que ha tingut aquesta ajuda directa de 300 euros per a persones autònomes i ha incidit que "ha quedat de manifest el compromís de la Generalitat amb un col·lectiu que està patint especialment la crisi energètica i la pujada de preus, posant a la seua disposició des del primer moment a través del Pla Reactiva mesures amb les quals ajudar-los a pal·liar i a superar aquesta situació".

"Hem volgut arribar al major nombre possible de persones beneficiàries a través d'aquestes ajudes que superaran els 16 milions d'euros amb l'objectiu que els emprenedors i emprenedores de la Comunitat Valenciana puguen dinamitzar la seua activitat econòmica, així com fer front a la crisi energètica actual i a les dificultats econòmiques generades per l'alta inflació", ha afegit Arcadi España.

Així mateix, el responsable d'Hisenda ha ressaltat el treball realitzat pel personal tècnic de l'Agència Tributària Valenciana (ATV), encarregat de la gestió de les subvencions, "que ha permès que les ajudes s'estiguen abonat de manera diligent perquè les persones autònomes valencianes puguen fer front el més prompte possible a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna".