L'índex de massa corporal de cada embarassada determina el pes recomanable que haurà de guanyar durant la gestació

Sobre aquest tema, ha advertit que quan una dona es queda embarassada "no ha d'augmentar molt pes en el seu embaràs, ha de cuidar-se, eixir a caminar i menjar de manera saludable". D'aquesta manera, si una embarassada a l'inici està en baix pes haurà d'engreixar de 12 a 18 quilos; en pes normal seran d'11 a 16 quilos i en sobrepés de 10 a 14 quilos.

Així, durant el primer trimestre s'engreixen uns 2 quilos, ja que el pes de la placenta i el bebé és mínim, encara que com en aquests tres mesos moltes vegades la gestant presenta nàusees i vòmits fins i tot perdre pes.

Per la seua banda, en el segon trimestre se solen augmentar prop de 5 quilos. En aquest trimestre el cos comença a canviar, es nota augment del perímetre abdominal, així com de les cuixes i malucs per a adaptar-se a l'embaràs.

En el tercer trimestre a causa del creixement fetal i placentari s'augmenten entre 3 i 4 quilos. Molta part d'aquest pes es perdrà després del part, i la resta se n'anirà perdent gradualment entre els 6-12 mesos després", detalla.

Així mateix, remarca que el "més recomanable" és realitzar de cinc a sis menjars al dia que inclogueren peces de fruita i cereals, i insisteix en la importància d'"evitar els greixos saturats com a brioixeria, gelats o llaminadura" juntament amb una "bona hidratació". I, finalment, en relació a les proteïnes, considera millor la procedent de carns blanques (pollastre) i peix per contindre menys grasses.

EMBARÀS GEMIN

Per la seua banda, en les gestacions múltiples se sol tindre més fam durant els primers mesos i és normal arribar a augmentar uns 11 quilos fins a la setmana 24 d'embaràs, i després l'augment és progressiu fins als 15-23 quilos.

En aquest tipus de gestacions les aportacions nutricionals "han de controlar-se més, ja que són més freqüents els problemes de diabetis gestacional i anèmia entre uns altres. De la mateixa manera, l'aportació proteïca i la hidratació també han de ser majors que en gestacions úniques.

Els nivells hormonals són més alts pel que "les molèsties també poden ser-ho, en el primer trimestre més nàusees i vòmits i en tercer trimestre més cremors per l'augment dels bebés que pressionarà l'estómac i les provoquen amb més freqüència".