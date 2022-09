Maya, "abierto a llegar a acuerdos" sobre el anteproyecto de ordenanzas fiscales, espera que prospere

Así lo ha afirmado este martes, tras una rueda de prensa, en respuesta a los medios de comunicación sobre sus expectativas al respecto. "Está la política como para hacer previsiones. No lo sé. Esperemos que prospere, a lo mejor hay alguna enmienda más, las debatiremos, estamos abiertos a llegar a acuerdos y veremos cómo avanza la cosa", ha señalado.

En cuanto al anteproyecto en sí, presentado este lunes, ha señalado que es "muy continuista" y que "tiene pocos cambios, con la idea base de no subir impuestos". "Estamos en un momento muy difícil para los ciudadanos, y que el Ayuntamiento venga también con subidas de impuestos creo que no es de recibo. La situación general, económica y social es compleja, y tenemos que colaborar no incrementando la presión fiscal a los ciudadanos. Ese es un punto importante que supongo que dará lugar a debate político", ha apuntado.

Del contenido del anteproyecto ha destacado que se cobran las terrazas, que durante la pandemia no se cobraban, aunque sin subidas de las tasas. "Se cobra lo mismo, pero se cobran", ha remarcado.

También ha indicado que "hubo un compromiso político cuando se implantó la zona azul en el norte de valorar los efectos de la zona azul", y en el momento en que tuvieran datos, plantear una bajada de coste. "Y vamos a bajar un 20% las tarjetas tanto de residentes como de aquellos comerciantes que tienen derecho a tarjeta. Básicamente esos son los asuntos. Son pocos cambios, pero destacaría esos tres", ha manifestado.