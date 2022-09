Ceruti acusa al PP de bloquear sus actuaciones y de incumplir el pacto de Gobierno "ahora sin el menor disimulo"

Ceruti se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre el nuevo curso político, que en su opinión se presenta "muy revuelto", como ya lo han demostrado los dos últimos plenos, donde se ha manifestado la "tensión", por lo que su vaticinio es "muy poco optimista".

En concreto, se ha referido al último Pleno en el que en su opinión se produjo una "manifiesta invasión de competencias" con la abstención de los populares a la modificación puntual para el Cabildo propuesta por la Concejalía de Urbanismo que dirige Ceruti con la intención, a su juicio, de no avanzar y "dejar las cosas como estaban".

"Parece que es el sueño de algunos en este Ayuntamiento, volver a encontrarse las cosas el día después de esta legislatura como si no hubiera pasado nada en estos cuatro años; pues ha pasado mucho", ha sentenciado en referencia a "dar voz a los ciudadanos" en materia de urbanismo o al hecho de que a final de año estará aprobado el modelo de ciudad.

"Espero que los ciudadanos se den cuenta de que no se puede permitir que volvamos a los viejos métodos, al 'yo me lo guiso, yo me lo como', me reúno con cuatro promotores y decido qué es urbanizable y qué no... Hay muchas cosas que no pueden volver a ser iguales y espero que lo entiendan electores y elegidos", ha dicho el portavoz de Cs.

Ceruti ha insistido en que, dado lo sucedido en los últimos plenos, si en Cs "ya teníamos la percepción clarísima del bloqueo de actuaciones por parte del PP, ahora ya es manifiesta y pública. Lo que ha hecho el otro día el PP es decir que no respeta las competencias de Urbanismo de su socio de Gobierno que tuvo en función de un pacto por el que Gema Igual es alcaldesa".

Al respecto, ha afirmado que en Ciudadanos "sabemos que nos van a poner todas las trampas que puedan, que van a intentar paralizar todo lo que puedan, y ahora lo van a hacer sin el menor disimulo".

"Hasta ahora han disimulado diciendo que si se estaba cumpliendo el pacto pero lo que no le cabe a nadie ni la más mínima duda de que no ha habido nunca intención de cumplirlo y de que ahora además lo hacen sin el menor disimulo", ha denunciado.

Por otra parte, preguntado por la situación de Ciudadanos y si está a favor de su refundación, Ceruti ha dicho que tanto el sector oficial como el crítico están de acuerdo en ello. Un replanteamiento que el edil espera que sea una "vuelta a los orígenes" del partido, a sus "principios rectores", y a "recuperar lo que no debimos perder", es decir, una propuesta "ilusionante" y de regeneración entre el bipartidismo, que si lidera "la Inés Arrimadas del principio, a mí me da igual".

En este sentido, ha pedido perdón por el "error" de priorizar por encima de las exigencias programáticas "el estar con unos o con otros", en este caso eligiendo como socio al PP en una estrategia que para Ceruti "la realidad muestra que ha sido absolutamente errónea". "Los ciudadanos de Santander tenemos claro que la política del socio preferente fue un error que ha perjudicado sobre todo al partido".

Con todo, ha insistido en que el grupo municipal ha hecho "todo lo que estaba en nuestras manos para cambiar, y es mucho". Y al respecto ha afirmado que, sin Cs, el PP "es obvio" que no hubiera rescindido el contrato de basuras, un servicio cuyo nuevo contrato se licitará en diciembre, ha dicho.

Al hilo ha reiterado que Cs ha conseguido "cambiar las cosas en asuntos importantes", como el citado contrato de basuras o el de Parques y Jardines, pero otras propuestas no se han conseguido porque el PP "se ha negado a cumplir el acuerdo", como en el caso de los "atascos" del paseo de Pereda o el "bloqueo" en la relación puerto-ciudad por el "veto" a Cs.

ORDENACIÓN FERROVIARIA

En relación a la ordenación ferroviaria, el responsable de Urbanismo ha dicho que no hay novedades y que se sigue avanzando en la preparación del concurso de ideas. En este sentido ha explicado que se ha pedido a los redactores del modelo de ciudad que dediquen sus primeros trabajos a las condiciones del concurso de ideas, que irá a Junta de Gobierno local.

Será en este organismo donde "veremos a ver la palabra que tiene el PP en el cumplimiento del pacto de Gobierno: si nos deja sacar adelante el concurso de ideas o lo bloquea. Como dice a menudo la alcaldesa, que cada uno se retrate, y si bloquean el concurso explicaremos a los ciudadanos que eso significa cerrarles la boca una vez más para que un señor en su despacho decida" sobre un asunto que "puede salvar de un urbanismo ruin y desastroso a un barrio que lo padece desde hace décadas como el de Castilla-Hermida", ha concluido.

Ceruti se ha pronunciado así a preguntas de los medios en la rueda de prensa semanal de acuerdos de la Junta de Gobierno local.