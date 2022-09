Boadella da la bienvenida a Ayuso como presidenta de Tabarnia: "Un fichaje estrella en nuestro arduo y cachondo camino"

El dramaturgo catalán Albert Boadella le ha dado la bienvenida a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de Tabarnia. "Proclamo mi entusiasmo por el nuevo fichaje estrella de la excelentísima presidenta Isabel Díaz Ayuso para acompañarnos en el arduo y cachondo camino de Tabarnia", ha expresado.

"Al mismo tiempo invito a la presidenta para que nos acompañe en la nueva mesa de negociación -de Ikea por supuesto- al más bajo nivel con Junts per Cat i pel Cul, con la CUP de Cat de Cony, con ERC me la porta fluixa, con Republicans de la banana independent y con Catalans tocats dels collons per Òmnium", ha añadido.

"Querida y admirada presidenta: unidos a su probado genio político, la victoria es segura. Visca Tabarnia y Visca Espanya lliure de gilipuás", ha finalizado.

Ayuso, presidenta de Tabarnia

Isabel Díaz Ayuso será proclamada este martes presidenta de Tabarnia durante un almuerzo en el Restaurante El Jardín del Mar de Madrid. Al evento asistirán personas destacadas del Gobierno de ANT-Tabarnia como Tomás Guasch, Miguel Giménez, Juan Carlos Girauta y José Mª Fuster-Fabra, bajo la presidencia de Albert Boadella.

Además, la misma presidenta de Tabarnia nombrará a los primeros Embajadores de la Asamblea Nacional de Tabarnia en Madrid. Este cargo ha sido otorgado al torero José Ortega Cano, a la celebrity Carmen Lomana, a Manolo de la Calva y Ramón Arcusa (El Dúo Dinámico), el comunicador Javier Cárdenas y el eurovisivo Alejandro Abad, quien ha compuesto el Himno Nacional del ANT-Tabarnia, el cual será presentado por primera vez.