UCCL pide a Planas que "se empape de realidad" tras considerar justo el precio de la leche pagado a los ganaderos

UCCL, tras las declaraciones hechas por el ministro en la inauguración de la feria SALAMAQ, se muestra decepcionada e insta a Planas a visitar ganaderías y "empaparse de la realidad", al tiempo que lamenta que haya comentado que "la denuncia sindical no tenga ningún fundamento al situarse los precios pagados al ganadero en 45 céntimos el litro", cuando el coste para producirla se estima en torno a 53-55 céntimos, lo que supone que no sólo no se cubre sino que el ganadero vuelve a producir a pérdidas.

UCCL, a través de un comunicado recogido por Europa Press, destaca que esto es un ejemplo claro de que la protección que debería haber dado al productor la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria no está siendo tal, con la complicidad del Ministerio.

En este sentido, la organización cree que si el ministro está preocupado por el cierre de granjas, la solución no es aprobar un decreto que aumente las normas sino hacer valer la Ley de la Cadena Alimentaria y poner en marcha medidas que ayuden a reducir el impacto de los altos precios de los insumos necesarios para ello.

"El desabastecimiento no va a ser cosa de una semana, pero, de seguir así, que a nadie le quepa duda, en poco tiempo toda la leche será importada", advierten.

"Estas declaraciones denotan la desconexión con el campo del ministro Planas, haciendo oídos sordos a toda la movilización del sector lácteo, que no la vea justificada y que viva en los mundos de Yupi: póngase las botas y baje a hablar con los ganaderos", concluyen.