El 20 de agosto se cumplieron siete años del fallecimiento de la icónica Lina Morgan, fecha que aprovechó Ya es verano para resucitar de la querida intérprete.

Así, el espacio de Telecinco contó con la presencia de Ana Valdi, amiga y exempleada de Lina, que volvió a cargar con dureza contra la actriz.

Unas palabras que han dolido a Daniel Pontes, chófer y hombre de confianza de Lina Morgan, que ha respondido a sus detractores en la revista Semana.

"Esa mujer estaría mejor callada. Lina la colocó con José Luis Moreno, y la despidieron. Además, la ayudaba económicamente. Es una desagradecida", dice de Valdi el también heredero universal de la herencia de Morgan.

Precisamente sobre la comentada herencia de la actriz, quiere dejar algo claro: "Su fallecimiento no fue para mí ningún negocio, todavía no he cobrado un euro de la herencia que me dejó, estoy en pleitos con Hacienda. Es que me piden el doble de lo que he heredado", relata.

Una cantidad que, calcula la revista, ronda los 7 millones de euros, a lo que él responde: "¿Siete? Ya me gustaría haber heredado esa cantidad. Es muchísimo menos. De momento, lo único que tengo es su piso del barrio del Niño Jesús. Mira, si llego a saber lo que me dejaba Lina, con los problemas que vinieron después con Hacienda, no hubiese aceptado la herencia".

Además, el chófer revela que tiene entre manos "dos ofertas muy importantes" para hacer un programa sobre Lina Morgan. "En él contaré toda la verdad sobre esas personas que la critican, a ella y a mí. Voy a demostrar por qué, durante la gerencia del señor Gutiérrez, se generó una deuda y otros asuntos relacionados con ese hombre. Y el motivo por el que mi jefa no dejó en su testamento nada a su familia. Además, también estoy preparando, junto a un sobrino mío, una biografía de Lina Morgan, en el que se desvelará cómo era realmente. Vivencias, anécdotas, documentos, fotografías…", cuenta Daniel a la citada revista.