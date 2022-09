La Guàrdia Givil frustra una fugida planejada d'un pres que era traslladat a l'Hospital General de València

Els fets van succeir el passat dia 2 de setembre, sobre les 11.15 hores, quan els agents van ser requerits per a realitzar un trasllat d'un pres des de la presó a l'hospital ja que, pel que sembla, requeria assistència mèdica per una lesió en un braç.

Els guàrdies civils, després de complir amb el protocol de seguretat, van introduir al pres, que portava el braç embenat, a l'interior de l'ambulància. A l'altura de la localitat de Xirivella, mentre els agents circulaven escortant l'ambulància, van observar a l'intern saltar en plena marxa i fugir.

Dos agents, immediatament, es van baixar del vehicle oficial i el van seguir a peu. L'intern va córrer pels voltants de la localitat amb la intenció de fugir però, en pocs minuts, una altra parella de la Guàrdia Civil va aconseguir tallar-li el pas i li van detindre per un delicte de trencament de condemna.

En el moment de la detenció, l'intern va dir que la fugida la tenia "planejada" i que s'havia lesionat "a propòsit" per a intentar escapar, ja que li queden "molts anys de condemna". Segons la Guàrdia Civil, fins i tot hi havia una tercera persona que li estava esperant per a arreplegar-lo i donar-li cobertura.

L'intern té la categoria de primer grau o de règim tancat, amb el qual es qualifica a les persones perilloses o d'alt risc i que tenen uns mitjans de seguretat específics en les institucions penitenciàries. Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Mislata.