Círculo Rojo publica 'Vivir hasta dolerme', la obras más "íntima" de la autora Carla Esteban Muñoz

En una nota, la autora asegura ser "una persona a la que nada más nacer le pusieron la etiqueta de persona fuerte, por lo que nunca me permití mostrarme rota o vulnerable ante nadie. Esa fuerza ha sido la causante de los mejores momentos de mi vida, pero también de los peores".

"Creer que puedes con todo en ocasiones te lleva a perder de vista los límites, ajenos y tuyos. Cuando te quieres dar cuenta estás envuelta en una espiral de dolor, y no ves otra forma de salir que haciéndolo sola y en silencio. Tardé ocho años en perdonarme por no haber sabido quitarme esa etiqueta a tiempo. Durante ese periodo pasé por diferentes fases de duelo, unas más destructivas, otras más introspectivas e incluso hedonistas. Como no sabía cómo expresarlas en voz alta, las escribía", ha añadido.

Según el sello de autoedición, el lector "va a encontrar un compendio de textos de distinta índole recogidos en seis capítulos que presentan una evolución personal de su autora, arropados por las ilustraciones de Mónica Jiménez". Así, según su descripción, es un libro que habla de lo que "se esconde detrás de la apariencia de una persona fuerte, que ha atravesado momentos muy duros hasta llegar a ser la mujer que es a día de hoy".

Con esta obra, la autora "pretende lanzar un mensaje de ir hacia delante siempre y de atreverse a hacer en tu vida ese camino que siempre has querido hacer, aunque tengas que redescubrirte a ti misma para poder hacerlo".

La publicación está dirigida a "valientes" que pueden "aceptar que debajo de esa capa de fortaleza que todos admiran hay fragilidad y vulnerabilidad". El compendio de textos que contiene este libro busca "proporcionar una ventana a aquello que se esconde tras la coraza de una persona fuerte". "La vulnerabilidad es tu mejor fortaleza. Sé fuerte, pero no escondas cuánto te cuesta serlo", ha manifestado la creadora de la obra.