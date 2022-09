Meses después de haber estrenado los episodios 0 y 1, y después de emitir el 2 el pasado viernes, Telecinco regresa por fin con En el nombre de Rocío, la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco. Y, aunque ya está íntegra en Mitele Plus, estas entregas de los martes contarán con un debate en directo desde plató.

Esta segunda temporada, más centrada en su familia, cuenta con un importante y cambio visible en plató, pues la presentadora será Sandra Barneda. Por tanto, Mediaset ha decidido no contar en esta ocasión con Carlota Corredera, conductora habitual de la primera temporada, ni con Jorge Javier Vázquez, que estuvo al frente de algunas entregas.

Esto parece generar ciertos sentimientos encontrados a Rocío Carrasco, tal y como ha explicado en la rueda de prensa de este lunes. "Me ha hecho muy feliz y mucha ilusión que sea Sandra la presentadora. Somos amigas, tenemos una relación maravillosa. Cuando yo conocí a Sandra en Hable con ellas, Sandra fue alguien muy importante para mí, junto con Yolanda Ramos y Marta Torné", ha confesado, tal y como señala El Televisero.

"Fueron personas que vivieron desde dentro cómo yo me encontraba. Ellas incluso, sin saber la mayoría de las cosas, veían cómo tenía que hacer de tripas corazón", ha narrado.

"No puedo ser hipócrita y falsa", ha declarado, para dar su clara opinión sobre el cambio. "Por un lado, sentí alegría por ser ella, y luego sentí pena porque no estaba Carlota y no estaba Jorge. Era un sentimiento encontrado".