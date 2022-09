Chanel, en 'El Hormiguero': "Para ir al supermercado me tengo que poner gorra y gafas de sol"

Chanel fue la encargada de inaugurar la 17ª temporada de El Hormiguero este lunes, y lo primero que hizo Pablo Motos fue entregarle a la cantante el doble disco de platino por SloMo por llevar más de ochenta mil copias vendidas.

Le entregamos a @ChanelTerrero el doble disco de platino por SloMo ¡lleva más de 80 mil copias vendidas! #ChanelEH pic.twitter.com/jcxXt3yJ9d — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 5, 2022

El presentador quiso saber como llevaba la fama lograda tras su participación en el Festival de Eurovisión de este año, donde quedó en tercera posición.

"Me gusta ser el centro de atención, pero, por ejemplo, para ir al supermercado a hacer la compra me tengo que poner gorra y gafas de sol para que no me reconozcan", afirmó la artista.

También recordó que, a pesar de su disfraz, la reconocieron en una tienda: "La dependienta no me dijo nada, pero empezó a meterme cosas en la bolsa y me guiñó el ojo para decirme que sabía quién era".