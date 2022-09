Marta Riesco opina sobre Olga Moreno tras las críticas que las comparan: "Ella no es una señora y yo un despojo"

Fue a comienzos de año cuando Antonio David y Marta Riesco confirmaron su romance, pero hace ya casi un año desde que la relación del ex guardia civil con Olga Moreno se rompió, tras la salida de esta de Supervivientes 2021. Y parece que, desde entonces, la periodista ha estado recibiendo críticas.

Harta de esta ola de comentarios que no han cesado, a pesar de haber estado más apartada de las cámaras durante este verano, la reportera ha estallado para denunciar las constantes comparaciones que le hacen con la expareja de su novio.

"Creo que Antonio David tiene suerte, mucha suerte, de haber dado con Olga Moreno, que no quiere protagonismo", alabó una tuitera. "Dudo que Marta Riesco, en lugar de Olga, le hubiera permitido tranquilidad".

Ante esto, la colaboradora de Ya es verano ha estallado en sus stories de Instagram: "Llevo muchos meses (casi un año) enfrentándome a este tipo de comentarios. Me resultan cómicas las comparaciones que se hacen entre una y otra, pero aún más cuando se dice que ella es una gran mujer que no quiere protagonismo".

"Os recuerdo, por si no lo sabéis, que yo nunca entré en Supervivientes a pesar de las ofertas, nunca me senté en el Deluxe para hablar de mi vida, jamás he concedido exclusivas ni me río de alguien porque se quiera casar", ha criticado la periodista mencionando cosas que Olga Moreno sí ha hecho.

"He estado cinco meses en nuevos proyectos dentro de mi productora, Unicorn Content, fuera de Mediaset", ha justificado. "Pedí volver a trabajar en igualdad de condiciones que mis compañeros".

"No voy a callarme más cuando se hagan comparaciones injustas [...] Una no es una señora y otra (yo) un despojo. Yo vivo de mi trabajo", ha destacado Riesco. "He aguantado mucho por respeto, pero ya está bien. No voy a consentir que se me siga comparando con una mujer diciendo que yo soy peor porque yo lo que he buscado es la fama".

"Esto no va de buenas y malas. Buscad la imagen del 24 de abril, el cumpleaños de mi novio, donde yo no fui invitada pero ella posó junto a él y su familia y sonrió callando que había concedido una entrevista hablando de su exmarido. Yo mientras lloraba en casa viendo esas imágenes", ha concluido.

Por otro lado, también se han difundido algunas capturas de conversaciones en las que contestaba a usuarios por mensaje privado, condenando estas comparaciones. "Ella fue a Supervivientes cuando a su marido le acusaban de maltratador", habría respondido. "Y salió y dio su exclusiva hablando del padre de su hija por 80.000 euros".