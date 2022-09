José Antonio Avilés, nuevo colaborador de 'Sálvame': "No voy a ser un muñeco que viene aquí y se sienta"

Se lleva tanteando muchas semanas con la posibilidad de un nuevo colaborador en Sálvame. Se ha especulado con Labrador, con uno de los hermanos Frigenti... pero al final ya se ha desvelado el nombre: José Antonio Avilés.

El periodista estuvo en Viva la Vida hasta que el programa desapareció de la parrilla de Telecinco y, desde entonces, ha colaborado bastantes veces en Sálvame. De hecho, hace pocas semanas tuvo un momento muy tenso al descubrir uno de los reporteros del programa que Avilés se había inventado una noticia: una supuesta imagen de Isabel Pantoja en la playa.

"Estoy contento. Cuando yo he pedido perdón, lo he pedido de corazón. Habrá cosas de mi pasado que me dan vergüenza, pero no voy a volver atrás", ha empezado diciendo Avilés.