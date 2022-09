Fina Brunet, uno de los rostros históricos de TV3 desde sus inicios en TV3 en 1986, ha sido entrevistada en El Suplement, programa de Catalunya Ràdio, donde también trabajó, y ha anunciado que padece un tumor cerebral.

La periodista comenzó su carrera en 1983 en Ràdio Antena Blava, y sus inicios en TV3 fueron solo tres años después como presentadora de Telenotícies Cap de Setmana. Pero, durante su larga andadura, ha estado al frente de múltiples programas de la cadena catalan: Tres senyores i un senyor, junto a Gemma Nierga y Susanna Griso; Bon dia Catalunya; Telenotícies Comarques, Els matins o La Marató de TV3.

Actualmente, a sus 60 años, vive su etapa más complicada, y el motivo no es otro que su salud. Así lo ha contado ella misma en Catalunya Ràdio: "Ahora me encuentro bien, pero la vida me ha cambiado desde otoño del año pasado. Empecé a ver que mi cabeza no regía muy bien".

"No terminaba de encontrar las palabras. Todavía aún se me atascan. Busqué a un especialista y me dijo que tenía una 'mala pieza en el telar'. Tenía un tumor en la cabeza", contó al periodista Roger Escapa.

"De momento estoy bien, contenta. El diagnóstico fue un tumor cerebral en el lado izquierdo que me afecta al habla y a la memoria", explicó Fina Brunet. "Cuando salí de la operación querían saber cómo estaba. Me decían 'di nombres de plantas'. Yo decía 'rosa', y de ahí ya no salía".

"Tienes que practicar. Intentaba leer, se me juntan las letras. He perdido vista con la medicación", continuó explicando la periodista, que aseguró que tenía que volver a aprender a hacer cosas que ya sabía desde hace décadas. "Tengo que leer, tengo que escribir, tengo que trabajar [...] para que se vaya regenerando todo".

"No es tanto la enfermedad, el tratamiento, sino que yo, que soy de hablar, nací con la boca abierta... Ostras, cuando no te sale, te da una rabia inmensa", confesó. "Y esos son los únicos momentos que me da rabia, lloro y pienso: '¿Y qué? Mira cómo te han quedado los ojos'. Me castigo a mí misma y me dijo 'qué tonta eres'".