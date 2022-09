José Ángel Abad relata lo que le ha pasado con un taxista de Madrid en el aeropuerto: "Tuve que insistir para que aceptara una propina"

Historias peculiares ocurren todos los días y de todo tipo. La más reciente es la de José Ángel Abad. El mítico corresponsal de Antena 3 en Estados Unidos ha querido contar por Twitter lo que le ha pasado con un taxista en el aeropuerto de Barajas (Madrid).

"Mil gracias al taxista que esta mañana volvió al aeropuerto a devolverme los dos teléfonos (español y americano) que me había olvidado en su coche" comienza su relato.

El periodista, como bien dice, olvidó sus dos teléfonos en el taxi. El conductor podría no haberse dado cuenta de ello o simplemente haber ignorado el hecho de que hubiese dos teléfonos en su coche, ya que podrían ser de cualquier persona que se hubiese montado anteriormente.

Mil gracias al taxista que esta mañana volvió al aeropuerto a devolverme los dos teléfonos -español y americano- que me había olvidado en su coche.

Hace años que lo creo: #Madrid tiene un servicio de #taxi ejemplar: amable, moderno, profesional y por supuesto honesto.

Una joya. pic.twitter.com/PdzG9drIQn — Jose Angel Abad (@desdemanhattan) September 2, 2022

Pero su acto de honradez y amabilidad le hace grande. Y es por ello que Abad ha querido dar más detalles sobre cómo se puso en contacto con el taxista para quedar con este y recuperar sus pertenencias.

"Para aclarar: cogí taxi al azar y bajé sin dato alguno sobre él. Pedí teléfono a una persona y llamé a mi número. El taxista respondió: 'tranquilo, ya regreso'. No pidió nada ni se lo ofrecí. Luego tuve que insistir para que aceptara una propina".

Más allá de esta circunstancia olvidando el teléfono, mi experiencia con el servicio de taxi de Madrid en los últimos años es excelente: por lo general, moderno, profesional, amable, limpio, perfecto.

Gracias #taxi de #Madrid — Jose Angel Abad (@desdemanhattan) September 3, 2022

Tras contar la anécdota, aprovecha para agradecer el buen servicio que lleva presenciando últimamente con este medio de transporte: "Más allá de esta circunstancia olvidando el teléfono, mi experiencia con el servicio de taxi de Madrid en los últimos años es excelente: por lo general, moderno, profesional, amable, limpio, perfecto. Gracias".

Su mini hilo de Twitter cuenta con más de 3.000 'me gusta' y respuestas de gente que han estado en situaciones parecidas. "También una vez me dejé mi móvil en el asiento. Y la persona que se montó después avisó al taxista y se lo dejó al él. Llamé a mi móvil cuando me di cuenta y también me devolvió el móvil. Ambas dos personas, taxista y ocupante, hicieron que me alegrara el día", le comenta Rachel Red, una usuaria de la red social.

Aunque no todos con la misma suerte. "En Ceuta tuve que pagar 5 euros, como si hubiera sido un viaje, ya que no se hacen responsables de que alguien se deje algo en el asiento", asegura otro usuario.