La oposición carga contra la reforma fiscal de Puig por llegar "tarde, mal y sin concretar"

La oposición ha cargado este lunes contra la reforma fiscal anunciada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para combatir la inflación por producirse "tarde, mal y sin concretar", es decir, en la recta final de la legislatura (a ocho meses de la fecha límite para las elecciones autonómicas) y sin ofrecer ningún detalle sobre la misma más allá de una revisión de los impuestos que gestiona el Consell. La secretaria general y síndica del PP, María José Catalá, ha dado la bienvenida a Puig "a las recetas de bajada de impuestos del PPCV" y le ha pedido que detalle las medidas.

El barón socialista ha anunciado este plan en un desayuno informativo en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, donde únicamente ha adelantado que incluirá más ayudas directas y rebajas en tasas y precios públicos y que comenzará a perfilarse en el seminario de Gobierno que se celebra este fin de semana en la localidad alicantina de Alcoi.

De este modo, los socios del Botànic se enfrentan a una negociación de los presupuestos de 2023 que deberá incluir esta "revisión fiscal global" para que pueda entrar en vigor. Compromís aceptará una "readaptación" de impuestos pero "nunca para que los que más ganan sigan ganando más", mientras Unides Podem aboga por una reforma fiscal progresiva y asegura que "será consensuada" por las fuerzas de la coalición. Fuentes de la Conselleria de Hacienda han asegurado que el departamento que dirige Arcadi España "está trabajando" en la iniciativa, pero tampoco han dado más detalles.

"Ahora no toca pensar en las urnas, toca pensar en las neveras". Con esta frase ha tratado Puig de desvincular su propuesta de reforma fiscal de los comicios, si bien el anuncio supone el inicio de un curso político marcado por la precampaña electoral. El barón socialista ha apuntado, de hecho, a la población objetivo de esta reforma "adaptada a este tiempo de inflación": las clases medias y trabajadoras y el incremento de la protección las capas vulnerables, además de impulsar la creación de empleo.

Por su parte, la número 2 del PPCV ha criticado que Puig "promete a unos meses de las elecciones aquello que no ha hecho en casi ocho años", en referencia a la revisión tributaria. "Desde 2015 y hasta ahora los valencianos pagan un 40% más en impuestos. Puig no ha dejado de subir los impuestos desde que es president de la Generalitat y ahora promete aquello que no ha hecho en dos legislaturas. Dicho lo cual, bienvenido sea Puig a las recetas del Partido Popular", ha manifestado Catalá.

Además, ha cargado contra el cambio de postura del líder socialista. "Lo hemos visto también a nivel nacional con Pedro Sánchez, que ha acabado asumiendo lo que propone el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la necesidad de bajar el IVA en la energía".

La síndica popular ha afirmado que el jefe del Consell "ha tenido que asumir la propuesta de hace un año del presidente del PPCV, Carlos Mazón, sobre una reforma fiscal y de bajada de impuestos. La inflación, los costes energéticos, la cesta de la compra y el inicio de curso escolar son suficientes motivos como para que desde el PPCV nos sintamos satisfechos de que Puig asuma nuestras recetas, aunque sea tarde, mal y sin concretar", añadió.

"Lo mejor que podría hacer Puig es coger la propuesta de bajada de impuestos que hace un año le puso sobre la mesa Carlos Mazón y tomar buena nota, aunque sea año de elecciones y aunque sea después de haber hecho justo lo contrario en los últimos mandatos como president. Si esto va a ayudar a los valencianos bienvenida sea la medida".

"Política del avestruz"

En su discurso, Puig ha defendido que "ningún gobierno puede ser indiferente a las dificultades que está causando la inflación", y "ningún nivel de la administración puede obviar la responsabilidad que tiene". Por ello, ha criticado a quienes ejercen "la política del avestruz".

En su opinión, "cada uno, en el ámbito de sus competencias, aunque sean limitadas, debe aportar soluciones". El líder del Ejecutivo valenciano ha rechazado el "catastrofismo" porque "no ayuda" y ha anunciado la convocatoria de una conferencia con los municipios para sumar a las administraciones locales a lo que denomina "Alianza Valenciana contra la Inflación".