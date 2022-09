Govern i sector cultural "rellancen" el Bo Cultural Jove per a coincidir amb l'inici escolar i la campanya del llibre

Així ho ha explicat la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en atenció a mitjans després d'una reunió que ha mantingut amb el sector cultural de la Comunitat amb l'objectiu d'impulsar aquesta iniciativa i treballar conjuntament en una campanya de divulgació entre els associats dels diferents sectors culturals perquè puguen adherir-se a la iniciativa com a proveïdors de cultura.

El Bo Cultural Jove consisteix en una ajuda de 400 euros, dirigida a tots els joves que compleixen 18 anys aquest 2022, destinat al gaudi de productes i servicis culturals que es pot sol·licitar fins al 15 d'octubre i el gaudi del qual s'amplia també el 2023.

"Intentarem concitar tots els esforços entre uns sectors i uns altres per a visibilitzar la gran oferta cultural que hi ha a la nostra comunitat i que els nostres joves sàpien el gran potencial cultural que tenim", ha apuntat Bernabé.

Amb aquest objectiu, les entitats culturals adherides al bo podran fer-se ressò de la iniciativa en els seus espais web i xarxes socials amb un enllaç que puga redirigir als joves a la sol·licitud d'aquest, així com fer difusió entre els associats que no s'hagen adherit encara com a proveïdors de cultura.

En aquest sentit, Bernabé ha subratllat la intenció per part del Govern de coordinar a tots els sectors -entre els quals s'inclouen les arts escèniques, la dansa, els videojocs, festivals o el sector del llibre- perquè tots siguen "atractius" per als joves de 18 anys i siguen coneixedors de tota l'oferta cultural.

Sobre la xifra de sol·licituds fins al moment o el nombre d'entitats culturals adherides al bo cultural, Bernabé ha assenyalat que encara no tenen coneixement d'aquesta dada, però ha afirmat que "la marxa va bastant bé aquest estiu". "El percentatge (de sol·licituds) va bastant bé i està sent prou ajustat als terminis previstos", ha confirmat la delegada del Govern.

Malgrat açò, Bernabé ha remarcat la importància d'"aprofitar" aquest mes de setembre per a "reprendre" el bo cultural, ja que pot tindre una "especial incidència" amb el gremi de llibreters en relació amb la campanya de llibres.

"TENSIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC"

Finalment, i preguntada sobre les queixes dels joves relacionades amb traves burocràtiques i informàtiques a l'hora de realitzar la sol·licitud d'aquest bo, Bernabé les ha vinculat a "els primers dies a causa d'una tensió del sistema informàtic".

"Ara ja no està succeint perquè ja no hi ha tant de trànsit ni aglomeració", ha assegurat, i ha aprofitat per a animar als joves que encara no ho hagen sol·licitat a fer-ho abans del 15 d'octubre.