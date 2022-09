Una de las víctimas de la patada de Kiko Rivera se sincera en 'Sálvame': "Espero que me pida una disculpa"

Kiko Rivera ha protagonizado una nueva polémica y ya van unas cuantas. ¿La última? Un vídeo de su último concierto en el que se ve cómo el hijo de Isabel Pantoja pega una patada a alguien del público. Pese a que Kiko no se ha pronunciado, sí lo ha hecho la víctima para aclararlo todo.

"Literalmente, me tiró el móvil. Yo estaba allí disfrutando del concierto, pasándomelo bien. La gente decía que si le estaba haciendo cuernos. Yo no estaba haciendo nada. Solo tenía el móvil conmigo, al lado grabando", ha comenzado la intervención de la chica agredida.

"Este tío yo no sé qué se piensa. Me quedé asombrada, no supe reaccionar. En otras condiciones voy y hablo con la persona, pero claro, no podías acercarte a él. Le he escrito y le he dicho que espero que me pida una disculpa. No creo que lo haya leído", se ha sincerado ante las preguntas de Miguel Frigenti.

No ha gustado nada la actitud de Kiko Rivera en redes, y la agredida ha dejado claro que ya no volverá a ningún concierto del artista: "Si vas a un concierto a pasar un ratito agradable y te dan una patada al móvil... Aquello me sentó fatal. No me di cuenta del móvil roto hasta el día siguiente. Se me quitó toda la imagen que tenía de él, de que es un chico humilde".