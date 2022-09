La Asociación Murciana de Medicina Estética reclama una regulación específica del sector que evite el "intrusismo"

En concreto, Ruiz ha lamentado que se cumplen 35 años de la medicina estética en España y "aún no existe una regulación específica de la misma".

Así, ha reprochado que las autoridades no han hecho caso a las Sociedades y Asociaciones que llevan 35 años pidiendo una regulación, precisamente, "para evitar el intrusismo ,y además, procurar una formación reglada a los médicos que la practican".

El objetivo, añade, es que todos "tengan garantías a la hora de tratar a los pacientes, que siempre son las víctimas de la falta de regulación".

La presidenta de Ammecc ha recordado que, en un origen, los médicos de este ámbito eran "despreciados" por sus propios compañeros pero, en la actualidad, hay una gran cantidad de licenciados, especialista o no, que "quieren unirse a practicar la medicina estética en España".

"Existe un descontrol entre los mismos médicos, existiendo unos muy bien formados y otros no tanto", según la presidenta de la Asociación, que achaca esta situación a la falta de una normativa sobre la formación. Ha reprochado que es una situación que "no está en vías de resolución por parte de la administración, que ha abandonado al 40% de la población usuaria de estos tratamientos a su suerte".

Así, Ammecc ha advertido que los pacientes pueden encontrarse "con médicos mejor o peor formados y, en el peor de los casos, con intrusos como enfermeros, dentistas (no médicos) y esteticistas o peluqueros que ofrecen estos tratamientos banalizándolos y pudiendo causar daños irreparables a la salud física y mental".

Por todo ello, Ruiz ha mostrado su deseo de concienciar a la población sobre el hecho de que "merece la pena recopilar información sobre quién va a realizar los tratamientos antes de hacérselos".

"Y esta información es laboriosa, ya que los Colegios de Médicos y la administración no hacen distinción entre ellos, al no ser una especialidad del sistema sanitario español y no haber regulación", según la presidenta de la Ammecc. Con todo, ha asegurado que esta labor de información "siempre merece la pena porque va la salud física y mental de la persona que se los realiza".

Por ejemplo, ha explicado que en Murcia existen unas 300 clínicas con Registro Sanitario que ofrecen medicina estética, pero solo el 10% de los médicos que lo realizan son miembros de la Asociación Murciana AMMECC porque, para pertenecer a ella, tienen que cumplir sus con sus estatutos que exigen acreditar formación básica, continuada y actualizada cada dos años especifica de Medicina Estética y tener las instalaciones inscritas en el Registro Sanitario. "Ambas cosas imprescindibles para la seguridad de los pacientes", ha subrayado.

"QUEDA MUCHO POR HACER Y LEGISLAR"

Al ser preguntada por la situación en la que se encuentra la legislación en España con respecto a quien puede hacer infiltraciones y ciertos tratamientos o aparatología médico-estética, Ruiz ha aclarado que los actos médicos "solo puede realizarlos un médico".

"Esto está claramente legislado y, por tanto, cualquier médico especialista o no, en la actualidad puede ejercer la medicina estética", ha zanjado.

Ha recordado también que hay que diferenciar entre medicina estética y cirugía estética. "La medicina estética no usa el bisturí, sino solo agujas, microcánulas y aparatología potente, con unos resultados inmediatos, naturales y duraderos".

Así, ha remarcado que la medicina estética puede tener efectos secundarios graves y, por eso, la tiene que realizar un médico, "pero nunca tendrá un desenlace fatal, como puede ocurrir con la cirugía". En este caso, los tratamientos se realizan en consulta mientras que, para los cirujanos estéticos, "el quirófano es su día a día", ha apuntado.

Por otro lado, ha remarcado que la medicina estética "no está considerada como una especialidad dentro del sistema sanitario español y, por lo tanto, no existe una regulación al respecto en cuanto a la formación específica en esta parte de la medicina, que debería ser necesaria para poder ejercer con garantías suficientes para la población usuaria de la misma, que en la actualidad es del 40%".

A su juicio, "queda mucho por hacer y legislar" ya que, en muy poco tiempo, la medicina estética "ha experimentado un 'boom' donde todo el mundo quiere una parte del pastel".

También ha lamentado que una serie de profesionales no médicos como dentistas, enfermeros, fisioterapeutas y, "por supuesto", esteticistas, "se saltan a la torera lo que sí está legislado". Y es que estos profesionales "realizan todo tipo de tratamientos considerados médicos", ha reprochado.

En el caso de las esteticistas, Ruiz señala que cuentan con el "agravante" de que, como sus centros no son considerados sanitarios, no tienen que estar registrados en el Registro de Establecimientos Sanitarios (RES) con lo cual brilla por su ausencia cualquier tipo de control en las instalaciones". Así, "campan a sus anchas, realizando todo tipo de tratamientos en sus instalaciones, considerados médicos".

"A esto se une la falta de inspecciones a nivel regional y nacional, con lo cual, ahora mismo España es un paraíso para practicar el intrusismo en medicina estética", ha criticado.

MÁS DE 30 AÑOS PIDIENDO UNA REGULACIÓN

Ha recordado que la Sociedades de Medicina Estética en España, tanto nacionales como a nivel comunitario, llevan más de 30 años pidiéndole a la Administración una regulación del sector, con Diplomas de Capacitación Específicos, regulados por el Ministerio de Sanidad "ya que no podemos pensar en Especialización, que sería lo correcto bajo mi punto de vista", ha añadido.

A su parecer, estos diplomas podrían regular "tanto la formación, como los médicos que lo practican, para evitar los problemas a la población que cada día demanda más este tipo de tratamientos, al tiempo que evitaría el intrusismo de forma clara".

"Pero en todos estos años no han hecho nada y no nos hacen ningún caso, solo cuando ocurren casos graves que llegan a la población por la movilización de los familiares o por los medios de comunicación, como ha ocurrido en este último año, y entonces calman los ánimos con promesas, pero siguen sin hacer nada", ha concluido.

A este respecto, ha insistido en que España es el "paraíso" para practicar el intrusismo en medicina estética, porque "la poca regulación al respecto y la falta de interés por parte de la administración hace que seamos uno de los sectores más afectados".

"En España se practica el intrusismo en este sector en todos los ámbitos y en todas las comunidades, y es bastante desalentador para los que luchamos por una Medicina Estética de Calidad desde hace 30 años y que hemos visto que a pesar del aumento importante de la demanda por parte de la población (el 40%), la Administración no los protege adecuadamente y los abandona a su suerte, pudiendo encontrar buenos o malos profesionales mejor o peor formados por sí mismos y, en el peor de los casos, con los intrusos", ha concluido.