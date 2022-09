The Weeknd cancela un concierto poco después de empezar tras quedarse sin voz: "Se apagó en la primera canción y estoy desolado

The Weeknd está inmerso en After Hours Til Dawn Tour, su gira por Norteamérica. Sin embargo, durante este frenético ritmo de conciertos, el artista canadiense ha tenido un problema de salud que le ha hecho tener que anular uno de sus shows.

Ha sido durante su cita en el SoFi Stadium de Los Ángeles del pasado viernes. Tras empezar su primera canción, el cantante anunció que iba a cancelar el espectáculo porque se estaba quedando sin voz.

"Esto me mata. Es por mi voz. No quiero parar el show, pero me gustaría ofreceros el mejor concierto", lamentó The Weeknd frente a las más de 70.000 personas presentes. Después, informó de que podían pedir un reembolso del dinero de la entrada y prometió que repetiría el concierto pronto.

¿Ustedes se imaginan que están en un concierto y a los 15 minutos lo cancelan? Pues esto le acaba de pasar ayer a The Weeknd. Perdió prácticamente su voz luego de cantar 3 canciones. pic.twitter.com/SZSgpM5q3X — carloxx iván (@itscarlosivan) September 4, 2022

Tras esto, el cantante acudió a sus redes sociales para emitir un comunicado y volver a disculparse. "Mi voz se apagó en la primera canción y estoy desolado. La sentí irse y mi corazón se desplomó. Mis más profundas disculpas a mis fans. Os prometo que os compensaré con una nueva cita", escribió en sus stories de Instagram.