'Pena de vida', de Rubén Juy, guanya l'I concurs juvenil de microrelats de Literates d'Alacant

L'obra premiada ha sigut seleccionada entre un total de 52 propostes procedents de tota Espanya amb temàtica de crim i misteri, segons ha destacat la plataforma Literates en un comunicat.

El microrelat ha explicat l'unanimitat del jurat, compost per experts en àrees com la literatura, l'educació, el periodisme i la joventut, com són Marina Pérez, fundadora de Literates; José Carlos Domínguez, escriptor i jurat d'Alicante Noir; Isabel Tomás Maestre, catedràtica de Llengua i Literatura i autora de monòlegs dramatitzats i membre de la comissió lectora del Premi Azorín i les periodistes Virginia López i Teresa Company.

En aquest primer certamen, que forma part del festival Alicante Noir, que enguany ha organitzat la seua segona edició, ha destacat també l'aportació de dos finalistes alacantins: Antonio Martínez Zorzo (Altea, 1991) amb 'Jauría' i Roger Garrido Cortés (Cocentaina, 1996) amb 'C'est la vie'.

Literates elaborarà un llibre en format digital en el qual apareixeran publicats el microrelat guanyador i els deu finalistes, a més de fer entrega d'un diploma commemoratiu als seus autors. L'entrega del premi, que consistirà en un trofeu, està prevista que es realitze el pròxim 25 de setembre durant la clausura de la segona edició del festival Alicante Noir.

Des de l'organització subratllen que la votació ha sigut "molt difícil a causa de l'ampli rang d'edat i la qualitat de les històries", amb microrelatos escrits per joves de 14 anys fins als 35. "Entenem perfectament que el jurat haja volgut afegir un finalista més perquè el talent jove es veja recompensat", han agregat.