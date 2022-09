Muchas veces el postureo puede a la realidad, sobre todo durante las vacaciones o los viajes. Y es por ello que acerca de este tema ha querido hablar el conocido rapero El Chojin.

El artista ha compartido una reflexión en su Instagram acerca de su experiencia en un barco donde había dos chicas que estaban continuamente haciéndose fotos.

Lo primero que aclara antes de empezar a hablar es que sus palabras no son "una crítica", sino "una observación", ya que cada uno puede hacer lo que quiera.

"Hace unos días estaba en un barco y había dos chicas a las que no conocía y estaban haciéndose fotografías. Algo como muy normal, estás en un sitio especial, se supone que estábamos viendo la puesta de sol en el mar, eso es algo que mola mucho", comienza el artista.

Tras este arranque, explica cómo percibió la situación que presenció: "La sensación que yo tuve es que la chica estaba intentando que se viera en la foto cómo disfrutaba de la brisa marina sobre la cara, pero realmente no estaba disfrutando."

Él mismo asegura que, aunque no sea mucho de postureo, alguna vez ha caído en la tentación de publicar un recuerdo en el que se le ve contento, pero que aun así, le parece muy extraño que se haya llegado al punto en el que a la gente le parezca más importante "conseguir una foto en la que parece que estás disfrutando que disfrutar realmente".

"No sé cómo de feliz se me ve en mis redes sociales, pero solo lo soy a ratos. No siempre me va bien, no todos mis proyectos funcionan, no gusta todo lo que hago, ni hago todo lo que me gustaría. No quiero contribuir a que nadie piense que la vida perfecta existe y la vivo yo", concluye con su declaración, que cuenta con más de 6.000 'me gusta'.