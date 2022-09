PSOE: "La mentira es la marca del PP de López Miras"

Martínez Baños ha respondido de esta forma al secretario ejecutivo de Economía del PP y vicesecretario económico del PPRM, Luis Marín, quien ha remarcado que el grado de ejecución de los fondos europeos Next Generation en la Región de Murcia "es de 46,33 por ciento, superior al del Gobierno de España, que es del 41,62%".

En este sentido, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Regional Socialista ha defendido que el Gobierno de España ha invertido en la Región de Murcia "cerca de mil millones de euros, procedentes de los Fondos Europeos Next Generation, de los cuales 526 son del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a los que se refirió la vicepresidenta, Nadia Calviño, el pasado viernes".

"A lo mejor quien no se entera de nada es López Miras y su consejero de Economía, Luis Alberto Marín, que no saben ni qué dinero reciben. O mejor dicho, quizá sí se enteran pero prefieren mentir para no quedar como lo que son, unos sinvergüenzas", ha reprochado Martínez Baños.

Así, ha indicado que, a 30 de agosto de 2022, el Gobierno de España "había invertido en la Región de Murcia casi mil millones de euros a través de los fondos europeos Next Generation".

"El pasado viernes, la vicepresidenta explicó que la Región de Murcia había recibido más de 500 millones de euros, refiriéndose a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esto quiere decir que esa cantidad tan solo es una parte de esos casi mil millones", ha explicado Martínez Baños.

A esos 500 millones a los que hizo referencia la vicepresidenta se suman también los 258 millones pertenecientes a React-EU y los 135 millones pertenecientes a la inversión directa del Estado en la Región de Murcia.

"La propia ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta del Gobierno central, Nadia Calviño informó que López Miras tan solo había ejecutado el 35 % de estos fondos", ha asegurado el parlamentario.

"Da igual lo que se esfuercen en mentir porque las cifras y los hechos no lo hacen. Es más, tenemos un claro ejemplo de esta baja ejecución: el caso del bono social térmico. Se acerca el invierno y los ciudadanos beneficiarios de ese bono no han recibido ni un céntimo de la convocatoria de 2021", ha añadido el diputado regional.

Según ha recalcado el viceportavoz del Grupo Parlamentario, "lo que tiene que hacer López Miras es explicar de forma minuciosa en qué se está gastando el dinero, ponerse a trabajar y dejarse de victimismo. No pueden seguir culpando a los demás de algo que solo tienen culpa ellos".

Por último, Martínez ha recordado que "López Miras debe esforzarse y trabajar para ejecutar cuanto antes y de forma eficiente el dinero que recibe del Gobierno de España y así que llegue a quien tiene que llegar, a los ciudadanos y ciudadanas y a las empresas".