Miguel Frigenti explota en 'Sálvame' contra Laura Fa ante sus continuos ataques: "No eres nadie. Eres como un pan sin sal"

Miguel Frigenti no deja de ganarse enemigos en el plató de Sálvame. Se ha enfrentado en los últimos días a Gema López, a Kiko Matamoros y a Rafa Mora. Y ahora ha añadido una nueva persona a su lista: Laura Fa.

La periodista, siempre muy ácida e irónica con todos sus compañeros, ya ha tenido problemas en el pasado con Miguel Frigenti. Y, a raíz de un comentario suyo, el colaborador ha explotado. Hablando sobre cómo se criticó a Belén Esteban a su paso por GH VIP, Frigenti ha insistido en que él siempre la defendió en sus redes. Y Laura Fa ha aprovechado para meter el dedo en la llaga.

"Si tú no eras nadie cuando fue GH VIP. Eso no cuenta para nada. Cuántos tendrías, ¿80 seguidores?", le ha dicho Laura Fa. Un comentario que no ha sentado nada bien a Frigenti, que ha estallado contra la periodista. "Tú sí que no eres nadie. No saben quién eres cuando vienes. Eres como un pan sin sal. Estoy harto de que siempre tengas que meterte conmigo".

Los colaboradores han apoyado mayoritariamente a Frigenti, sobre todo Lydia Lozano, que le ha defendido a capa y espada. "Frigenti lleva aquí muchos años y ya le conocíamos todos porque lo hace muy bien".