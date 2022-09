Belén Esteban, muy crítica con 'Sálvame' en su reincorporación: "Aquí se ha llamado gorda a Anabel Pantoja y nadie ha dicho nada"

Aprovechando su regreso a Sálvame, Belén Esteban ha aprovechado para repasar todos los temas más importantes que se ha perdido en su larga ausencia, y los dos principales han sido: Kiko Matamoros y Anabel Pantoja.

"Cuando vine por primera vez, le notaba muy pasota, como que no le interesaba nada. Hubo cosas que no me gustaron de las que pasaron en plató", ha explicado Belén Esteban. "Yo creo que tanto Kiko como Rafa Mora os habéis subido mucho. Os han dado muchas alas, os lo habéis creído bastante y había que cortarlo".

"Yo creo que a Kiko no le afecta lo de la edad. Sé que hay otras cosas que le duelen. Apoyo a Kiko con los problemas de su novia Marta. Pero he visto aquí tardes y tardes llamar a Anabel gorda y que nadie dijera nada, ¿eh? lo hemos vivido todos", ha dicho Belén muy contundente. "Creo que Kiko Matamoros ha tomado de su propia medicina".

También ha tenido palabras sobre cómo ha tratado el programa a los padres de Anabel Pantoja en los últimos días. "Lo del padre de Anabel me ha parecido feísimo. Y me ha parecido fatal cómo han tratado a su madre".

Pero también ha tenido palabras para Terelu Campos, que celebró su cumpleaños recientemente. "A mí me ha molestado que Terelu no me haya invitado. Porque yo no soy compañera de Sálvame. Yo me considero su amiga. Lo he echado de menos. Al menos que me lo dijera. Creo que en todas las cosas importantes de mi vida, ha estado ella".