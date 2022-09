El Festival Cala Mijas alcanza un impacto económico de más de 20 millones de euros

Junto a la concejala de Fiestas, Tamara Vera, el regidor ha realizado balance de este macro-evento que por primera vez tenía lugar en la localidad y que se despidió el pasado sábado tras tres días de música en los que el recinto Sonora Mijas recibió a artistas internacionales como Arctic Monkeys, Nick Cave and The Bad Seeds, Liam Gallagher, The Chemical Brothers, Kraftwerk o Nathy Peluso.

"Estamos muy contentos con el desarrollo e impacto económico y mediático que ha tenido la celebración de este festival que impulsábamos por primera vez desde el Ayuntamiento de Mijas, y es que nuestra es una ciudad joven y multicultural que demandaba desde hace mucho este tipo de eventos de gran repercusión internacional y con artistas de primer nivel", ha señalado.

González ha asegurado que desde el Consistorio van "a seguir impulsando nuevos eventos musicales que podrán celebrarse en este recién estrenado recinto, Sonora Mijas, que ya está recibiendo muy buenas críticas tanto por los asistentes como por los propios promotores y artistas que aquí se han dado cita".

En un comunicado han señalado que esa cifra de 20 millones de euros que estima el Ayuntamiento supone un cálculo inicial, según la repercusión de este tipo de festivales ya consolidados y que se celebran en otras provincias y es tanto por su impacto económico directo como por el mediático.

"Hemos superado las previsiones iniciales llegando a los 107.000 asistentes, una gran cifra para ser la primera de las muchas ediciones que quedan por venir y que han atraído a nuestra ciudad a visitantes de más de 50 países, siendo el 27% del total de los asistentes público extranjero que han llegado principalmente de Reino Unido, Alemania e Italia", ha explicado.

El regidor ha añadido que ha sido una edición "que ha combinado a la perfección música, sol y playa en un enclave único dentro de la provincia". "Un impacto económico que ha tenido incidencia especialmente, en algunos de los sectores más afectados por la pandemia tales como la hostelería, el comercio y los alojamientos de la ciudad", ha incidido.

En este sentido, el público nacional, también ha sido muy diverso siendo las provincias de Madrid, Valencia, Cataluña y Murcia las que más presencia han tenido junto con el local y andaluz. Además, ha sido un festival "intergeneracional e internacional, ha señalado Vera, destacando que ha sido recinto "totalmente nuevo que se prestaba al disfrute de todos los asistentes".

Precisamente, han subrayado que "la variedad y calidad" de la programación musical ha sido uno de "sus grandes avales" con hasta 90 artistas que han pasado en estos tres días por la Cala para acercar el mejor rock, pop, electrónica y música urbana a los asistentes.

"Desde el primer minuto apostamos por un festival sólido, que mira a futuro y que queremos que crezca edición tras edición. Un festival abierto gracias asimismo a su escenario situado en el Torreón, que con vistas al mar, acercaba la música a los más de 2.500 asistentes que se acercaron hasta este punto", ha subrayado la edil de Fiestas.

SEGURIDAD

En cuando a seguridad, el festival contó con un dispositivo especial coordinado por Guardia Civil, Policía Local de Mijas, Protección Civil y personal de seguridad del evento para garantizar el bienestar de los asistentes tanto dentro del recinto como en sus inmediaciones, "una previsión que ha dado sus frutos, no detectándose incidentes y siendo el buen ambiente la línea predominante", ha dicho.

Asimismo, ha indicado el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento y la organización en materia de coordinación y movilidad, con tres aparcamientos con capacidad para 5.000 vehículos en El Hipódromo, El Lagar y Las Lagunas, así como buses lanzaderas gratuitos para el desplazamiento de los asistentes al recinto. Además, ha habido un dispositivo especial de control de los accesos y del tráfico rodado.

En lo que respecta a la limpieza, durante los tres días se han realizado labores de limpieza y recogida de residuos en todo el recinto en varias franjas horarias, participando los servicios de limpieza municipal, Renta Básica y la empresa contratada por la organización.

En la zona de acampada se han llevado a cabo varias recogidas diarias antes y después de los conciertos, así como repasos sistemáticos en la entrada principal y aledaños, en las zonas comunes de la zona de camping y las paradas de autobuses, tanto en la zona de conciertos como en los puntos desde los que saldrán los autobuses. Se instalaron más de 300 contenedores.

Desde el Consistorio han destacado que han sido "muchos los departamentos y las personas implicadas para que el nacimiento de Cala Mijas haya sido todo un éxito", dando las gracias por "el esfuerzo de todos que ha hecho posible que podamos hablar de un festival que ha superado todas las expectativas y del que se han hecho eco en positivo medios provinciales, nacionales e internacionales".

SOSTENIBILIDAD

Han destacado que la sostenibilidad ha estado muy presente en todos los procesos, desde la adecuación del espacio con balance cero de excedentes hasta la utilización de aseos sostenibles. También se ha llevado a cabo la recuperación de flora existente y reubicación de diferentes variedades de arbolado afectado por las obras de la parcela y se ha evitado la utilización de hormigón y asfaltos, reduciendo al máximo la huella de carbono del proceso de adecuación.

Además, el Cala Mijas ha centrado sus esfuerzos en la contratación Km0, "contando con trabajadores locales, aspecto reflejado también en la oferta gastronómica y contemplativa fomentando el uso de productos locales a través de acuerdos con proveedores de la zona".

Por último, se ha llevado a cabo la donación al proyecto 'Abraza el mar de Mijas' de la ONG Equilibrio Marino, con el objetivo de recuperar la zona de especial conservación (ZEC) de Calahonda en Mijas y se han sumado esfuerzos para la prevención y sensibilización contra las agresiones sexistas mediante la instalación de un punto violeta.

"El festival Cala Mijas cierra así su primera edición con una apuesta decidida por una oferta de calidad que busca consolidarse y convertirse en un imprescindible de la agenda para muchos aficionados a la música a nivel internacional", han señalado desde el Consistorio en un comunicado.