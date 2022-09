(AMP) La CIG-Ensino denuncia los "recortes" del nuevo curso escolar y convoca una protesta para este miércoles

De esta forma, en la víspera al arranque del curso en todos cursos escolares desde 3 años, esta plataforma -en la que está integrado la CIG- ha convocado a las familias, alumnos y profesores a una concentración, a las 11,30 horas, en los diferentes centros educativos para reivindicar el "mal estar" debido a los recortes.

Ese mismo día, las organizaciones que forman parte de la plataforma han pedido participación para la concentración que se realizará, también a las 11,30, frente a la Consellería de Educación en el edificio de la Xunta en San Caetano.

El secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, en una rueda de prensa que ha tenido lugar de la mañana de este lunes y preguntado por periodistas, ha señalado que "no se descartan otro tipo de movilizaciones si el Ejecutivo autonómico no hacen frente a lo que demandan".

Las principales cuestiones que demandan desde la CIG, hacen referencia al "recorte" de profesorado, a la reducción del período lectivo, incrementar las ayudas ante la crisis económica y la "ineficiencia y falta de previsión" de la Consellería ante el inicio del nuevo curso.

MENOS PROFESORADO

A falta de "cifras completas que la Xunta se niega a proporcionar" sobre el profesorado con el contarán las aulas gallegas para este curso, la CIG-Ensino ha señalado que hay "717 profesores menos con destino provisional, según la comparativa de adjudicación definitiva de destinos con el curso 2021/22".

De esta forma, ha recordado que en el curso pasado, el Gobierno autonómico, "recortó 869 docentes menos", lo que ha calificado como "la mayor reducción desde hace más de 13 años". Con este dato ha hecho referencia a las consecuencias que ha traído, en las que ha señalado: el "cierre" de 59 aulas de Infantil y Primaria, con las que se "perdieron unos 100 puestos de trabajo" y la reducción de las plazas de lo CEIP, principalmente, en apoyo de Infantil y de profesores de Audición y Lenguaje.

En lo que respecta a Secundaria, Bermello ha denunciado "un recorte generalizado en los puestos de trabajo" y ha alegado que se "han eliminado casi la totalidad de los desdobles anteriores". Con esta acción, ha señalado que, mantener la oferta educativa en algunos cursos se "ha vuelto imposible".

Así, la "pérdida de puestos de trabajo", según el secretario nacional, afecta especialmente a Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. "Según los datos oficiales de la Xunta hay una reducción de puestos de trabajo en la enseñanza pública y un incremento en los puestos privados", ha remarcado.

Para ello, se ha remontado hasta el 2009 -año en el PP presidió la Xunta- el "recorte de profesorado es superior al 10% mientras que en la privada ha aumentando un 6%". "La Xunta concibe la educación como un gasto, no como una inversión", ha reivindicado.

CONDICIONES DE TRABAJO

Con estos "recortes" en materia de profesorado, las condiciones de trabajo también se ven afectadas. De esta forma, ha determinado que en este curso 2022/23 el porcentaje de profesores que tendrán que aplicar materias afines o distintas a su especialidad se verá "incrementado en un 2%" con respecto al curso anterior.

Así, en Infantil y Primaria ha "aumentado" el profesora itinerante, es decir, el que imparte docencia en varios centros. "Especialmente preocupante en Orientación educativa, en la que más de la mitad de los profesores provisiones atienden varios centros", ha remarcado.

Otra cifra que ha puesto sobre la mesa, hace referencia al profesorado interino, del cual, ha señalado que se "redujo a más de 1.225 docentes". Las principales acciones que dan lugar a esto, según Bermello, son: los efectos de los "recortes, las plazas de las oposiciones y la "negativa", de que el profesorado "recupere" el horario lectivo de 18 períodos lectivos en Secundaria y 21 en Primaria. "Galicia ha pasado en estos años a tener al personal docente con las mejores condiciones en cuanto a horario lectivo, a ser una de las peores", ha lamentado Bermello.

CRISIS SOCIAL Y ECONÓMICA

Para este periodo académico, algunos cursos tienen que cambiar los libros de texto, según la nueva Ley educativa, Lomloe. Ante la crisis económica actual habrá familias que no puedan hacer frente a ese gasto.

Es por ello, que la CIG ha denunciado que en estos días "el PP español reclame la gratuidad de los libros de texto cuando ha sido Feijóo el encargado de quitar esa medida en Galicia".

En cuanto a gastos se refiere, también ha hecho referencia a los comedores escolares, ya que en este inicio de curso "a pesar del aumento de los alimentos no se habla de ningún incremento de ayudas para poder hacer frente a ese gasto".

Otro de los factores que "preocupa desde los centros" hace referencia a los gastos de funcionamiento "que podrían dispararse hasta hacerlos inasumibles", con lo cual ha "urgido una solución de la Xunta", en cuanto a gastos básicos de los centros educativos se refiere.

PUBLICACIÓN DE LOS CURRÍCULOS

Los nuevos currículos para este curso académico, "todavía no están publicados" y uno de ellos -el de FP Básica- se encuentra en "fase de consultas".

Por esto, el sindicato ha señalado que la Consellería "no ha publicado los currículos" y por parte del profesorado "no saben si Educación va tener en cuenta algunas de as recomendaciones que han sido aprobados en el pleno del Consello Escolar n Galicia", una de las principales que ha puesto de referencia Bermello, se corresponde a las notas numéricas de Primaria o la ESO.