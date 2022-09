L'Ajuntament de València llança un nou programa d'activitats multiaventura a la tardor per a joves de la ciutat

Així, ha apuntat que aquest programa d'"oci saludable" contempla entre altres iniciatives excursions per la naturalesa, escalada, espeleologia o barranquisme.

L'administració municipal ha assenyalat que es tracta d'"una àmplia selecció" d'activitats grupals realitzades a l'aire lliure que tindran lloc durant els caps de setmana entre setembre i novembre. Les activitats són gratuïtes i les inscripcions ja estan obertes.

Aquest és el programa 'Aventura't', una proposta que busca promoure activitats en el medi natural entre les persones joves de la ciutat.

D'aquesta manera, des del cap de setmana del 17 de setembre i fins al mes de novembre s'han organitzat eixides fora de la ciutat de València per a realitzar activitats d'aventura com a descens de barrancs, tirolina, escalada, espeleologia o senderisme. En elles es podrà gaudir de diferents paratges naturals de la Comunitat Valenciana, ha ressaltat l'Ajuntament.

Les activitats estan guiades per monitors professionals. El programa inclou diverses opcions: espeleologia en la Cova Cirà (Montán) al paratge del Mijares, prop de Montanejos; via Ferrata de Font Godalla (Enguera), on es realitza un recorregut que inclou tirolina, rápel i ponts penjants; iniciació a l'escalada (Montesa) i barranquismo sec (Barranco del Tesoro), en la ruta de les coves que parteix de la població de Chulilla.

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat que "un dels eixos fonamentals" de la Regidoria de Joventut "és fomentar l'oci saludable entre les persones jóvens". "Per açò, hem reforçat i consolidat un programa estable d'oci saludable format per un ampli catàleg d'activitats culturals, excursions per la naturalesa, circuits multiaventura o activitats nàutiques i esportives", ha asseverat.

Ibáñez ha afirmat que "el fet de practicar un oci saludable és garantia d'una millor qualitat de vida" perquè "aporta múltiples beneficis sobre la nostra salut mental, satisfacció personal o estat d'ànim". L'edil ha assegurat que "les activitats a l'aire lliure, esportives i culturals són fonamentals per a millorar el benestar mental i físic, fomentar el desenvolupament personal i generar experiències positives".

Les activitats inclouen de forma gratuïta l'esmorzar, el menjar, el desplaçament i el material tècnic. Les persones interessades a realitzar la inscripció poden fer-ho a través de la pàgina web de la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València (