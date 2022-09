Rocío Carrasco, desafiante por las reacciones de su familia en los directos de 'En el nombre de Rocío': "No me importa en absoluto"

Tras la emisión de los tres primeros capítulos de En el nombre de Rocío en abierto y completos en Mitele Plus, ahora llega a Telecinco (martes, 21. 55 h) el primer programa en directo en el que Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, hablará sobre las imágenes e informaciones vertidas en esa serie documental.

Sandra Barneda moderará en cada entrega a un equipo de colaboradores e invitados, que analizarán el testimonio ofrecido por la protagonista en torno a episodios clave de la vida de su madre y su padre.

"No sé si estarán de acuerdo o no, pero no me importa en absoluto. ¿Si se ha contrastado lo que se cuenta? Sí. Se ha hecho un trabajo de investigación, de confrontación, de contrastar versiones", explicaba Rocío Carrasco sobre lo que podrían opinar el resto de miembros de su familia, con los que está enfrentada.

"En este documental no lloro por pena, lloro por emoción", avanzaba y advertía que: "Este documental es la contestación a muchos años de mentira". Y es que Rocío Carrasco también quería mostrarse ella misma en otra faceta. "Agradezco que después de mucho tiempo se me vuelva a escuchar en una faceta diferente", dice y deja claro que en este documental llora, pero "no por pena, por emoción".

Fueron "doce días de grabación muy intensos, donde hay vídeos de tus padres o de ti de pequeña, hablas de muchas cosas y hay una parte de mucha sensibilidad y de amor y de nostalgia. Confluían muchos sentimientos", hace ver sobre el pasado y sobre lo que llega Carrasco avanza que en los directos "responderá a todo".

"El otro documental [Rocío: contar la verdad para seguir viva, en el que hablaba de su relación con Antonio David Flores] era en el que trataba las cosas más fuertes que le pueden pasar a alguien. Nada tiene que ver el sentimiento de hacer el primer documental con el que me produce hacer este. Yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que he dicho, puede que me arrepienta de cosas que no he dicho y que aún no sé si las voy a decir.

Para Sandra Barneda la historia de Rocío Carrasco y de una familia enfrentada por una herencia es una cuestión universal. "Lo extrapolo al sufrimiento de cualquier familia", dijo la presentadora, que elogió a Pedro Carrasco por ser un pionero al dejarle el protagonismo a su esposa y volcarse con el cuidado de su hija.