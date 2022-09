Bernabé valora la "coordinació total" de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat durant els festivals de l'estiu

"Hem tingut a totes les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat treballant perquè la reacció a qualsevol problema de seguretat fora immediata", ha defès Bernabé, que ha destacat els quasi 1.000 efectius de seguretat mobilitzats per al FIB a Benicàssim o els 600 en el Medusa, a Cullera.

Bernabé ha fet aquestes declaracions després d'una reunió que ha mantingut aquest dilluns amb representants del sector cultural en relació amb el Bo Cultural, i després de ser preguntada per una possible engegada d'un protocol extra de seguretat per a evitar futurs incidents com l'ocorregut al Medusa, una decisió que, segons ha dit, "no li competeix a la Delegació del Govern".

Sobre el succeït al festival Medusa, en què va morir un jove de 22 anys i 40 persones van resultar ferides de diversa consideració en afonar-se part d'elements de l'escenari i l'entrada a causa de fortes ratxes de vent, Bernabé ha posat en valor la "actuació impecable" de la Guàrdia Civil en una "situació tan complexa com la qual es va produir en eixe moment".

Així, ha recordat el desallotjament de 51.000 persones en "amb prou faenes 15 minuts i sense incidents destacts". En aquest sentit, ha valorat la "mobilització" de les FCSE de Seguretat que van treballar durant la celebració del festival i, també, després de la seua cancel·lació, ja que es van encarregar de "donar suport a totes les persones que es van quedar al càmping com als qui van ser reallotjats al poliesportiu", segons ha recordat Bernabé.