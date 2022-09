Ribó no contempla obrir en breu les restes arqueològiques de la plaça de la Reina i destaca que estan protegides

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera durant la visita que ha realitzat a la instal·lació de les noves pèrgoles fotovoltaiques del col·legi municipal Santiago Grisolía, preguntat per la data en què es podrien obrir les restes arqueològiques localitzades en aquest enclavament.

"No ho sé, quan diguen les autoritats corresponents -de patrimoni-, en eixe moment", ha respost el responsable municipal, que ha precisat que el consistori no té previst fer-ho ara com ara. "En aquest moment, nosaltres no tenim previst tornar-ho a obrir", ha apuntat.

Així mateix, ha explicat que el que es va fer amb l'actuació del consistori duta a terme en la plaça va ser "protegir-ho i posar-ho a la disposició de que en el seu moment es puga obrir" de nou.

"No tenim la previsió que es torne a obrir. Crec que en aquests moments tornar-ho a obrir seria la pitjor de les solucions. Caldrà estudiar-ho en un projecte més ampli. Crec que és un projecte més ampli que s'ha de fer en el futur", ha agregat l'alcalde.

Preguntat per si els valencians i els turistes han perdut una oportunitat per a conéixer eixes restes, Joan Ribó ha asseverat que "l'oportunitat no s'ha perdut". "És una oportunitat que en qualsevol moment que es considere es pot tornar a plantejar", ha detallat.

"Pense que no és el moment perquè acabem d'inaugurar la plaça de la Reina. Tornar a obrir-la no pareix la millor solució", ha insistit Joan Ribó.