Las oleadas de los robos de Paraje Guillén y Cortijo Córdoba se llevarán a Junta Local de Seguridad el día 13

La concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha señalado que la reunión tendrá lugar el 13 de septiembre durante un tenso debate en el Pleno del Ayuntamiento de Almería que ha acabado, tras varias advertencias de la alcaldesa de Almería, María Vázquez, con el desalojo de varios vecinos, que han sido acompañados por la propia edil, después de que el grupo municipal del PP y el concejal no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca rechazaran una moción del PSOE encaminada a estudiar y acometer el alumnbrado municipal.

Martínez Labella ha insistido durante el debate que "no existe obligación de colcoar alumbrado público" en zonas de caminos rurales, por lo que ha considerado preciso canalizar "adecuadamente" a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado este asunto al entender que son ellos los que tienen que "dar las pautas para combatir la delincuencia que están sufriendo".

"Es la Policía Nacional quien tiene que poner los medios, el subdelegado de Gobierno tiene que dar la cara", ha manifestado la edil, quien ha reprochado al PSOE que no haya dirigido sus peticiones a la Administración central para abordar este asunto, ante el que ha llegado a proponer una enmienda a la moción socialista encaminada a "analizar" el escenario ya que, según ha dicho, "actualmente no se puede acometer la instalación" de alumbrado público. Dicha enmienda no ha sido admitida.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Adriana Valverde, ha afeado la postura del equipo de gobierno al entender que, en ocasiones anteriores, sí ha desarrollado alumbrado municipal en otros caminos rurales. "Ha intentado desviar laatención y llevar el asunto al ámbito de las competencias de la Policía Nacional, que actúa cuando tiene que actuar en la zona, cuando lo que pedía la moción es que el Ayuntamiento estudie la fórmula de instalar ahí algún tipo de alumbrado", ha dicho.

La situación, que según reconocen desde el propio Ayuntamiento, ha obligado incluso a los vecinos a organizarse en patrullas ciudadanas para velar por su integridad y por sus propiedades, es considerada como "inaceptable" por parte del equipo de gobierno, aunque estiman que el problema radica no en una falta de servicios públicos, como el alumbrado reclamado por los vecinos, sino en una cuestión de seguridad, cuyas competencias "no son municipales, son competencia única y exclusivamente, del Estado".

En esta línea, Martínez Labella ha precisado que Paraje Guillén "es zona rústica y, por mucho que les digan, no es obligación de los ayuntamientos la dotación de iluminación" dado que el compromiso es solo con "las zonas urbanas, en las calles urbanizadas"; mientras que Cortijo Córdoba es una "zona calificada en el Plan General del 98 como zona urbana no consolidada, con un conjunto de edificaciones irregulares y parcelaciones ilegales", para lo que su iluminación debería pasar por el desarollo de un plan integral de reforma interior (PERI), según ha observado.

"La titularidad pública de los hoy caminos, en el futuro calles, no está del todo definida", ha añadido Martinez Labella, quien ante una situación "tan compleja como esta urbanísticamente" merece "un análisis por parte de los técnicos municipales".

Frente a esta postura, desde el PSOE creen que la alcaldesa "lo que tiene que hacer es encargar el proyecto y acometer la instalación de farolas cuanto antes en lugar de seguir buscando excusas, pues en otros enclaves rurales de Almería de similares características sí hay instalada iluminación pública y no puede haber zonas de primera y de segunda".

NUEVA ANDALUCÍA Y EL DIEZMO

De otro lado, desde Cs han lamentado también el rechazo, con los votos del PP y el concejal no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca, la urgencia de la moción presentada en apoyo de los vecinos de los parques del Carrefour y del Generalife, quienes la semana pasada protestaron por la "alarma social" generada en los últimos días ante "diversos actos delictivos" entre los barrios de Nueva Andalucía y El Diezmo.

"Allí tienen que soportar la presencia constante de indigentes que orinan y ensucian a diario en la zona, y algunos intimidan e incluso atracan a viandantes", ha afirmado el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Miguel Cazorla, quien ha asegurado que dicha situación "afecta a unas 600 familias que residen entre las calles Gustavo Villapalos, Manuel Azaña y Avenida del Mediterráneo". "Si desde el PP no ven la urgencia de solucionar esta situación, que se lo expliquen a los vecinos si pueden", ha aseverado.